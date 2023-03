Co spojuje mobil a hranolky? V LIDLu se prodává chytrá fritéza

Jak jsme se již přesvědčili u celé řady produktů, obchodní řetězec LIDL má v nabídce opravdu zajímavé kousky elektroniky a smart vychytávek do dílny, na zahradu, do obýváku či do kuchyně. V poslední jmenované kategorii se nachází nedávno přidaná chytrá horkovzdušná fritéza značky Silvercrest. Její chytrost spočívá v možnosti připojení k mobilnímu telefonu s aplikací LIDL Home a následném rozšířeném ovládání.

Mezi základní běžné vlastnosti zařízení, které má celý název “Silvercrest Horkovzdušná fritéza Smart XL SHFS 2150 A1”, patří například velký fritovací koš na cca 1,4 kg hranolků nebo celé kuře, příkon 2 150 W, nastavení teploty od 60 °C do 200 °C nebo možnost grilování, pečení a smažení. Díky horkovzduchu je zde pochopitelně možnost fritování bez dodatečného oleje nebo tuku. Nechybí možnost udržování tepla či opožděného spuštění a ovládání se dá provádět i na krytu přístroje, ale možnosti aplikace jsou přece jen zajímavější a mnohdy asi i pohodlnější.

Po připojení k mobilu přes 2,4GHz Wi-Fi či Bluetooth (není nutná žádná dodatečná brána) patří mezi dostupné funkce 50 uložených receptů, možnost vytvoření vlastních receptů, časovač se zpožděným nastavením na max. 180 minut a odeslání zprávy na chytrý telefon při ukončení programu (časovač se zpožděným nastavením, předehřátí, dušení, ohřívání) nebo při promíchání fritovaného obsahu v koši. Chytrá fritéza se dá rovněž zapojit do komplexnějšího systému chytré domácnosti. Zaujala vás? V LIDL shopu běžně stojí 2 699 Kč.

