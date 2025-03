Češi, LIDL prodává Bluetooth repráček na kolo za pakatel! Co všechno umí?

Řetězec Lidl rozšířil své portfolio elektroniky o zajímavý kousek určený především pro cyklisty. Pod svou značkou SILVERCREST uvádí na trh Bluetooth reproduktor speciálně navržený pro použití na jízdním kole. Model SBFL 5 A1 slibuje kombinaci odolnosti, praktičnosti a solidní výdrže baterie.

Reproduktor zaujme především svou univerzálností a promyšlenou konstrukcí. Výrobce jej vybavil odnímatelným držákem kompatibilním se všemi běžnými řídítky a představci jízdních kol. Alternativně lze zařízení díky praktickému klipu připevnit k batohu nebo opasku, což ocení například turisté nebo běžci.

Cena: 369, 90 Kč

Z technického hlediska nabízí reproduktor vše podstatné. Bluetooth ve verzi 5.3 zajišťuje stabilní připojení s dosahem až 10 metrů, nechybí ani 3,5mm audio vstup pro klasické připojení kabelem. Vestavěná baterie s kapacitou 1 200 mAh by podle výrobce měla zajistit až 8 hodin přehrávání hudby.

Velkým plusem je certifikace IPX7, která zaručuje odolnost proti vlivu počasí – reproduktor by měl přežít i krátkodobé ponoření do vody. To je u zařízení určeného pro outdoorové aktivity prakticky nezbytnost. Výkon 5 W sice neslibuje ohlušující zvukový zážitek, ale podle prvních uživatelských recenzí je kvalita zvuku na svou cenovou kategorii překvapivě dobrá.

Reproduktor má kompaktní rozměry 7,2 × 10,2 × 5,3 cm (bez držáku) a váží pouhých 163 gramů, takže na kole nepředstavuje prakticky žádnou zátěž navíc. V balení najdete vedle samotného reproduktoru také držák na kolo, klip na opasek, nabíjecí kabel USB a audio kabel.

Podle dosavadních hodnocení zákazníků si SILVERCREST SBFL 5 A1 vede velmi dobře. Uživatelé chválí především snadnou montáž, stabilitu upevnění i na náročném terénu a překvapivě kvalitní zvuk napříč různými hudebními žánry.

Bluetooth reproduktor SILVERCREST SBFL 5 A1 je už nyní dostupný v prodejnách Lidl a v internetovém obchodě řetězce.

