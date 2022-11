I LIDL má Black Friday slevy. Vybíráme 5 smart věcí v akci

Slevy v rámci vlny Black Friday se nevyhnuly ani e-shopu řetězce LIDL a jelikož jsme si v jeho nabídce všimli několika chytrých zařízení, která jsou i dle šikovného Hlídače shopů skutečně zajímavě zlevněná, přinášíme vám tip na pět z nich. Předem upozorňujeme, že se skladové zásoby budou pravděpodobně velmi rychle ztenčovat (některé původně vybrané produkty do tohoto článku už se i vyprodaly), takže v případě zájmu moc neváhejte…

Comfee Mobilní klimatizace BTU Smartcool 12 000

Na ochlazování místností možná v tuto chvíli nemyslíte, ale až ho řešit budete, takovou nabídku už nemusíte potkat. Klimatizace s výkonem 12 000 BTU za hodinu má i ovládání přes WiFi a rozumí si s hlasovými asistenty.

Cena: 11 999 Kč 8 999 Kč

TOSHIBA Smart TV 43U2063DAQ, 43″

Jeden z televizorů, který LIDL prodává v ČR jako jediný, nicméně Hlídač shopů u něj potvrzuje hezkou 25% slevu. Tato “LEDka” nabízí 4K rozlišení, úhlopříčku 108 cm (43″), ethernetové připojení, formáty Dolby Vision HDR / HDR10 + HLG a v neposlední řadě SmartTV funkce.

Cena: 11 999 Kč 8 999 Kč

ECOVACS Robotický vysavač DEEBOT N8

Pokud nás zrak a Google neklame, tento model s laserovou navigací, funkcí mopování a také možností napojení do chytré domácnosti prodává LIDL na našem trhu absolutně nejlevněji. Jdete do něj?

Cena: 7 699 Kč 6 499 Kč

näve Stropní LED světlo Nashville

63 bílých LED a 42 RGB LED diod, možnost stmívání, teplota světla v rozsahu cca 2 700 – 6 000 K, funkce nočního osvětlení a také integrovaný Bluetooth reproduktor. Zajímavé světlo, ne?

Cena: 1 999 Kč 1 299 Kč

SILVERCREST Zigbee 3.0 Smart Home centrální jednotka SGWZ 1 A1

Fanouškům chytrých ZigBee prvků do domácnosti ji asi nemusíme detailně představovat a objevila se u nás již několikrát. Univerzální brána, která umí prokazatelně pojmout i zařízení cizích značek, je v rámci Black Friday také za velmi pěknou cenu.

Cena: 599 Kč 399 Kč

Black Friday slevy v LIDLu platí do neděle 27. listopadu, případně do vyprodání daných produktů. Zařazeno by mělo být cca 300 položek.

Tak co jste vybrali?