LG je inovativní společností, která se soustřeďuje na trochu jiné modely, než ty s ohebným displejem. Jde svou vlastní cestou. LG Wing, který byl kompletně rozebrán na kanálu JerryRigEverything je toho nejnovějším důkazem. Pojďme se tedy podívat, jaká tajemství telefon skrývá.

LG Wing kompletně rozebrán

Po úplném otevření telefonu dostaneme dva displeje a celý telefon připomíná písmeno T. Jak celý mechanismus funguje? Do odhalení této záhady se pustil Zack z kanálu JerryRigEverything. Tento design představuje několik výzev, které muselo LG překonat. Byl zde použit jakýsi lubrikovaný plast, který zajišťuje plynulý chod otočného mechanismu. Společnost tvrdí, že telefon přežije až 200 000 otevření a zavření, což je poměrně dobrá hodnota.

LG Wing Teardown! – HOW DOES IT WORK?!

Samotný mechanismus má tvar ve tvaru písmene O, který umožňuje kabelu jež napájí hlavní displej průchod středem. Je zde také malý hydraulický tlumič, který se stará o to aby byl přechod mezi displeji co nejplynulejší. Zack v tomto videu testoval telefon, který mu LG zaslalo předtím, než šel samotný telefon do prodeje. Test odolnosti bude proveden již s klasickým kusem.

Jak se vám zamlouvá tento typ telefonu?