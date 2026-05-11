Unikátní záležitost! Obří prohnutý OLED monitor LG zlevnil o 13,5 tisíce! Má 240 Hz a systém webOS

Jakub Kárník
11.5.2026 12:29
LG UltraGear 39GX90SA-W spadl po zadání kódu ALZADNY35 na 19 490 Kč, tedy o 13 500 Kč pod původní cenovku. Kolem dvaceti tisíc začne 39″ OLED s 240 Hz dávat smysl, předtím šlo o nepoměr cena/výkon.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hrajete závody, RPG nebo letecké simulátory a chcete maximální ponoření – 39″ ultrawide s 800R prohnutím je u stolu blízko zážitku z VR.
⚠️ Zvažte, pokud na monitoru hodně čtete nebo pracujete s textem – při 3440 × 1440 na 39 palcích je text rozmazaný a nedá se to opravit.
💡 Za 19 490 Kč dostáváte OLED panel, 240 Hz, WebOS smart TV, Wi-Fi 6 a USB-C s 65W napájením – kombinaci, která jinde neexistuje.

39 palců, 800R prohnutí a 240 Hz

39″ ultrawide monitor má o 31 % větší plochu než 34″ verze, kterou většina lidí zná jako etalon. V kombinaci s výrazným prohnutím 800R obklopí periferní vidění natolik, že si opřete hlavu a sledujete celou scénu bez otáčení krku. Pro závodní simulátory (Assetto Corsa, Forza), letecké sandboxy (Microsoft Flight Simulator) nebo otevřené RPG je to skok srovnatelný s nasazením VR brýlí. Jeden uživatel na Alze přesně tohle popisuje – „už se nepředkláním k monitoru, ale sedím s pohodlně opřenou hlavou“.

Z herního hlediska výbava nemá kompromisy. OLED panel s odezvou 0,03 ms, frekvencí 240 Hz a kompletní podporou Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium i NVIDIA G-Sync. Lesklý displej s antireflexní úpravou drží sytost barev, kontrast je u OLED v podstatě nekonečný. K dispozici jsou 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 a USB-C s 65W Power Delivery, takže k monitoru pohodlně připojíte herní PC, konzoli i tenký notebook jediným kabelem.

Text je nevýhoda, kterou neopravíte

Buďme upřímní – tenhle monitor má jednu zásadní slabinu, kterou byste si měli předem rozmyslet. Nativní rozlišení 3440 × 1440 je v 34″ formátu standardní, ale na 39″ panelu se ty samé pixely rozlézají na výrazně větší ploše. Výsledkem je nižší jemnost (zhruba 93 PPI), která se v praxi projeví hlavně u textu – písmena vypadají měkce, kolem malých prvků jsou patrné barevné artefakty a kancelářská práce s tabulkami nebo programování není to pravé ořechové.

Pokud má tenhle monitor být váš jediný displej i pro práci, doporučujeme si k němu pořídit ještě běžný IPS jako sekundární – přesně tak to řeší většina uživatelů. Naopak na pouhé hraní a sledování filmů je to absolutně bezkonkurenční řešení, kde se na rozmazaný text vykašlete a budete si užívat 240Hz OLED v ultrawidu.

WebOS, dálkový ovladač a Wi-Fi

Funkce, která LG UltraGear odlišuje od konkurence, je plnohodnotný WebOS – stejný operační systém, který běží na LG smart televizích. V monitoru tedy máte Netflix, YouTube, Disney+, HBO Max, Apple TV i cloudové herní služby typu GeForce Now. K tomu Wi-Fi 6, Bluetooth a Ethernet. V balení je dálkový ovladač, který uživatele často chválí.

Menu monitoru kvůli WebOS reaguje pomaleji než u klasických „hloupých“ monitorů – občas se objeví načítací kolečko, což u monitoru zní bizarně. Vestavěné reproduktory jsou slabé a v podstatě jen do počtu, takže pro filmový zážitek si stejně dokupte alespoň základní soundbar.

Verdikt: specifický nástroj pro specifický účel

LG UltraGear 39GX90SA-W za 19 490 Kč není univerzální monitor. Je to specializovaný stroj pro hráče, kteří chtějí maximální imerzi a zároveň ocení smart TV funkce v jednom zařízení. Kdo hledá ostrý text pro programování a kancelářskou práci, koupí si raději 4K monitor. Kdo ale toužil po skutečném ultrawide OLED zážitku za rozumné peníze, čekal přesně na tuhle cenu – sleva 13 500 Kč proti původní cenovce je v této kategorii silný argument.

Lákal by vás 39″ ultrawide OLED jen na hraní, nebo by se vám hodil univerzální monitor i na práci?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

