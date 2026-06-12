Dobře hodnocený OLED monitor LG UltraGear stojí polovinu své původní ceny. Umí 4K, až 330 Hz a má lesklý povrch Hlavní stránka Zprávičky LG UltraGear 32GX850A-B je 32" herní monitor s 4K WOLED panelem (MLA+), lesklým povrchem, frekvencí 165 Hz a duálním režimem, který přepne Full HD na 330 Hz S kódem ALZADNY20 vyjde na 15 552 Kč – z původních 29 990 Kč spadl na 19 440 Kč a kód ubere dalších 3 888 Kč Asus i MSI mají v podobné ceně své 4K OLED soupeře; tenhle LG ale láká lesklým WOLED panelem, který je k očím šetrnější Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Tenhle monitor proklouzl trhem skoro bez povšimnutí – recenzí je poskrovnu, zato majitelé na fórech na něj nedají dopustit. LG UltraGear 32GX850A-B teď s kódem ALZADNY20 stojí 15 552 Kč. Velký 4K OLED za tyhle peníze rozhodně zaujme, i když – řekněme si to rovnou – sám na trhu není. POŘÍDIT ZA 15 552 KČ Rychlé shrnutí:✅ Sedne vám, když chcete velký 4K OLED na hry i filmy – hluboká černá, lesklý obraz a 165 Hz, které ve Full HD vyskočí až na 330 Hz.⚠️ Mějte na paměti jemný šedý banding typický pro WOLED u statického obsahu, tichý vnitřní ventilátor a u OLED obecně i riziko vypálení při dlouhé práci se statickými prvky.💡 Za 15 552 Kč nejde o nabídku bez konkurence – podobně nacenění soupeři od Asusu i MSI existují – ale je to poctivá cena za povedený kus. Lesklý WOLED, o kterém se málo mluví Začněme tím, co Alza v popisu plete. Panel není QD-OLED ani matný – jde o lesklý WOLED s technologií MLA+. A není to jen slovíčkaření: WOLED vyzařuje méně čistě modrého světla, takže podle majitelů méně unavuje oči a lépe se s ním žije i u prosvětleného stolu blízko okna. Lesklý povrch dodává barvám šťávu a černé hloubku – DisplayHDR True Black 400, kontrast v řádu milionů a pokrytí DCI-P3 98,5 %. 4K rozlišení je na 32 palcích krásně ostré a duální režim umí přepnout mezi UHD při 165 Hz a Full HD při 330 Hz – vyberete si mezi detaily a rychlostí. O plynulost se stará odezva 0,03 ms, G-Sync Compatible i FreeSync Premium, špičkový jas se v HDR krátkodobě dotkne 1300 nitů. Hráči ocení zaměřovač, stabilizátor černé i zobrazení FPS, jemné ladění zařídí aplikace LG Switch. Stojan ve tvaru L šetří místo a zvládá náklon, otočení i nastavení výšky. KOUPIT SE SLEVOU ALZADNY20 Kde má WOLED své hranice Bez vrásek to ale není. Majitelé na fórech popisují jemný šedý banding, kterým WOLED panely trpí – nejvíc ho zahlédnete na statických šedých plochách, třeba ve správci souborů v tmavém režimu, a zmírníte ho snížením frekvence na 120 Hz. Uvnitř monitoru tiše vrní malý ventilátor; uslyšíte ho leda v naprostém tichu. A jelikož jde o OLED, při hodinách práce se statickými prvky myslete na riziko vypálení – LG sice přidal ochranné funkce a čisticí cyklus pixelů, ale opatrnost neuškodí. Nakonec to už zmíněné: stejně velký 4K OLED dnes prodává i konkurence za srovnatelnou částku, takže rozhodovat bude spíš to, jestli vám sedne lesklý WOLED. Žádná senzace století to tedy není, ale po slevě dostanete vynikající 4K OLED obraz, solidní herní výbavu a panel, který se s dlouhým koukáním snese líp než leckterá QD-OLED konkurence. Pokud toužíte po velkém OLED na hraní i film a nepotřebujete 240 Hz do kompetitivních stříleček, dává tahle volba smysl. CHCI UŠETŘIT 3 888 KČ Lákal by vás přechod na 4K OLED, nebo zůstáváte věrní 1440p a vyšším Hz? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza LG oled slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024