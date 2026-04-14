32" zakřivený monitor s 1440p a 180 Hz klesl pod pět tisíc. LG UltraGear je hit — s jednou výhradou

LG UltraGear 32GS60QC-B je 32" zakřivený VA monitor s rozlišením 1440p, 180 Hz a odezvou 1 ms Původně 5 730 Kč, s kódem ALZADNY20 za 4 584 Kč — sleva 20 % 32" zakřivený 1440p monitor se 180 Hz za čtyři a půl tisíce — ale přečtěte si o jednom problému, o kterém LG mlčí Jakub Kárník Publikováno: 14.4.2026 20:00

32palcový zakřivený herní monitor s 1440p a 180 Hz za 4 584 Kč. LG UltraGear 32GS60QC-B je na Alze za 4 584 Kč s kódem ALZADNY20. Na papíře je to výborná nabídka — VA panel s hlubokou černou, kontrastem 3000:1, FreeSync a HDR. Hodnocení 4,6 z 5 při 55 recenzích a 95 % doporučení. Ale předtím, než ho koupíte, musíte vědět o jedné věci, na kterou si uživatelé opakovaně stěžují. Co za ty peníze dostanete Problém, o kterém musíte vědět Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velký zakřivený monitor na hry a filmy za rozumnou cenu — VA panel s kontrastem 3000:1 znamená hlubší černou než u IPS.⚠️ Zvažte, že monitor má problematickou funkci automatického stmívání jasu při tmavých scénách, kterou někteří uživatelé nedokázali vypnout. Řešení existuje (vypnout Smart Energy Saving), ale ne vždy funguje.💡 Za 4 584 Kč dostanete 32″ 1440p, 180 Hz, VA panel s kontrastem 3000:1, FreeSync, 1 ms odezvu, HDR, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 a DP kabel v balení. Co za ty peníze dostanete VA panel s kontrastem 3000:1 nabízí výrazně hlubší černou než IPS monitory v této ceně — tmavé scény ve hrách a filmech vypadají přesvědčivě. Obnovovací frekvence 180 Hz s odezvou 1 ms a podporou AMD FreeSync zajišťuje plynulé hraní bez trhání. Rozlišení 2560 × 1440 na 32″ úhlopříčce je sweet spot pro hry — dostatečně ostré, ale grafická karta nemusí tahat 4K. Zakřivení vtahuje do děje a recenzenti ho opakovaně chválí. Barevné pokrytí 99 % sRGB a 8bitová hloubka pokrývají běžné hraní i sledování filmů. V balení je DisplayPort kabel — ale pozor, HDMI kabel přibalený není, takže pokud plánujete připojení přes HDMI, musíte si ho dokoupit. VESA 100×100 pro montáž na zeď nebo rameno. Problém, o kterém musíte vědět Několik recenzentů nezávisle na sobě hlásí stejný problém: monitor automaticky snižuje jas, když na obrazovce převládá tmavá barva. Ve tmavých herních scénách nebo při scrollování tmavých webových stránek obraz ztemní natolik, že je špatně čitelný. Funkce Smart Energy Saving je hlavní viník — je ve výchozím nastavení zapnutá a je potřeba ji v menu monitoru vypnout. Většině uživatelů to pomohlo. Ale někteří píší, že i po vypnutí problém přetrvává, a dva recenzenti kvůli tomu monitor reklamovali. Praktické tipy z recenzí: nastavte Black Stabilizer na 25 pro lepší viditelnost v tmavých scénách, HDR radši vypněte (v této cenové kategorii nepřináší zlepšení, spíš zhoršuje barvy) a pokud vám stojan nedává dostatečnou výšku, pořiďte si VESA rameno.

Zakřivený nebo rovný monitor — co preferujete pro hraní?

O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…