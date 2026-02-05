Obří herní monitor LG v Česku zlevnil! Má 4K rozlišení, 144 Hz a vlastní operační systém Hlavní stránka Zprávičky LG UltraGear 32G810SA-W je 31,5" herní monitor s 4K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí Neobvyklá kombinace: IPS panel pro hráče + SMART funkce s Netflixem a Disney+ S kódem ALZADNY15 stojí 11 407 Kč místo původních 17 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Hledáte 4K monitor na hraní, který zvládne i roli malé televize? LG UltraGear 32G810SA-W nabízí neobvyklou kombinaci – herní parametry s odezvou 1 ms a frekvencí 144 Hz, ale zároveň SMART funkce včetně Netflixu, Disney+ nebo Apple TV. A teď je v akci za cenu, která dává smysl. Herní monitor, co umí i Netflix Pod kapotou najdete IPS panel s rozlišením 3840 × 2160 pixelů a 10bitovou barevnou hloubkou. Pro hráče je důležitá obnovovací frekvence 144 Hz, odezva 1 ms a podpora AMD FreeSync. Matný povrch displeje řeší odlesky a jas 400 cd/m² stačí i do světlejších místností. Zajímavější je ale to, co běžné herní monitory nemají. LG sem nacpalo Wi-Fi, Bluetooth, RJ-45 port a kompletní SMART systém s aplikacemi pro streamovací služby. Připojíte ho k internetu a máte malou televizi. USB-C port navíc zvládne nabíjet notebook výkonem 65 W a zároveň přenášet obraz – stačí jeden kabel. KOUPIT NA ALZE Stojan umožňuje nastavení výšky i otočení do pivotu, případně ho vyměníte za VESA držák (100×100). V balení jsou kabely HDMI, DisplayPort i USB-C, byť jen v metrové délce. Co na to zákazníci Na Alze má monitor 4,7 z 5 od 13 zákazníků, což je slušné skóre. Chválí především kvalitu obrazu – „rozdíl proti obyčejnému 4K 60Hz monitoru je neskutečný“ – a možnost suplovat televizi. Jeden uživatel píše, že s magic ovladačem LG MR25GA je ovládání paráda. Opakuje se ale jeden problém: monitor se občas neprobudí ze spánku a musíte ho ručně zapnout joystickem nebo ovladačem. Jeden recenzent našel řešení v nastavení (General > System > Additional Settings > DPM), jiným to vadí víc. Druhá častá výtka míří na integrované reproduktory – „zvuk připomíná socialistické autorádio domontované do Škody 105.“ Pokud počítáte s externími repráky nebo sluchátky, nevadí. Zadní RGB podsvícení vypadá efektně, ale neumí reagovat na dění na obrazovce – svítí jen staticky jednou barvou. Pro někoho zbytečnost, pro jiného příjemný doplněk. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 17 990 Kč, postupně klesla na 13 499 Kč a nyní se slevovým kódem ALZADNY15 pořídíte monitor za 11 407 Kč. To je sleva 37 % a za 4K 144Hz IPS panel se SMART funkcemi rozumná cena. Dáváte u monitoru přednost herním parametrům, nebo oceníte i SMART funkce? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza LG monitor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024