Skvěle hodnocený soundbar LG zlevnil o tisíce. Má výkon až 400 W a výborně spolupracuje s televizory značky Hlavní stránka Zprávičky Soundbar LG SC9S klesl na historicky nejnižší cenu 9 990 Kč na Alze Zařízení nabízí 3.1.3 kanálový systém s Dolby Atmos a bezdrátovým subwooferem Soundbar je navržen speciálně pro televizory LG OLED řady C s podporou funkce WOW Orchestra Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.1.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Pokud vlastníte televizor LG OLED řady C a přemýšlíte nad vylepšením zvuku, nyní máte skvělou příležitost. Soundbar LG SC9S totiž na Alze klesl na 9 990 Kč, což představuje historicky nejnižší cenu u tohoto prodejce a současně jednu z nejlepších nabídek na našem trhu. Na trh byl přitom v roce 2023 uveden s cenou přesahující hranici 20 tisíc korun a před současnou akcí se prodával za bezmála 15 tisíc. Prostorový zvuk s trojicí reproduktorů směřujících vzhůru Dokonalá souhra s televizory LG Konektivita a herní funkce Co říkají uživatelé v recenzích Pro koho je LG SC9S vhodný? Prostorový zvuk s trojicí reproduktorů směřujících vzhůru Soundbar disponuje 3.1.3 kanálovým systémem s celkovým výkonem 400 W. LG jej prezentuje jako první soundbar na světě s trojicí reproduktorů směřujících vzhůru pro zpracování Dolby Atmos. Ty odrážejí zvuk od stropu a vytvářejí trojúrovňový prostorový efekt. Zařízení podporuje formáty Dolby Atmos, DTS:X a DTS Digital Surround. O basy se stará bezdrátový subwoofer, který lze umístit kamkoli v místnosti bez nutnosti tahání kabelů. Funkce AI Sound Pro automaticky analyzuje přehrávaný obsah a přizpůsobuje zvukový profil – jinak nastaví zvuk pro film, jinak pro hudbu či sport. Dokonalá souhra s televizory LG Výrobce soundbar SC9S navrhl speciálně pro své OLED televizory řady C2, C3, C4 a C5. Součástí balení je speciální držák WOW Bracket, díky kterému soundbar perfektně sedí pod televizorem, ať už jej máte na stolku nebo zavěšený na zdi. Tento držák je kompatibilní s úhlopříčkami 55, 65 a 77 palců. CHCI SOUNDBAR LG V AKCI Klíčovou funkcí je WOW Orchestra, která propojuje zvuk soundbaru s reproduktory televizoru LG. Oba systémy pak hrají současně a vytvářejí širší zvukovou scénu. Ovládání je rovněž zjednodušené – soundbar lze kompletně nastavovat přímo z rozhraní televizoru jedním dálkovým ovladačem. Konektivita a herní funkce Po stránce připojení nabízí LG SC9S HDMI vstup a výstup s podporou eARC, optický digitální vstup a Bluetooth 5.0. Soundbar podporuje 4K passthrough, takže nezhoršuje kvalitu obrazu při průchodu signálu. Pro hráče je důležitá podpora VRR až do 120 Hz a automatického režimu s nízkou latencí ALLM. Zařízení je kompatibilní se službami Spotify Connect a Tidal Connect pro streamování hudby. Nechybí ani podpora hlasových asistentů Google Assistant, Amazon Alexa a Apple AirPlay 2. Ovládat jej můžete také prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. Co říkají uživatelé v recenzích Na Alze má LG SC9S hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček od 32 zákazníků, přičemž jej doporučuje 100 % recenzentů. Uživatelé nejčastěji chválí výrazné zlepšení zvuku oproti reproduktorům televizoru, jednoduchou instalaci a bezproblémovou spolupráci s LG OLED televizory. Oceňují také bezdrátové propojení se subwooferem a celkový design. CHCI SOUNDBAR LG V AKCI Mezi výtkami se opakuje absence vlastního ekvalizéru – k dispozici jsou pouze přednastavené zvukové režimy. Někteří uživatelé zmiňují, že se soundbar občas nezapne automaticky s televizorem. Kritiku sklízí také dálkový ovladač, který působí levně a má neintuitivní rozložení tlačítek. Několik recenzentů by uvítalo výraznější basy, jiným však hlubokých tónů stačí. Pro koho je LG SC9S vhodný? Soundbar LG SC9S dává největší smysl majitelům televizorů LG OLED řady C, kteří ocení dokonalou integraci, společný držák a funkci WOW Orchestra. Za současnou cenu pod 10 tisíc korun představuje zajímavou volbu pro ty, kdo chtějí prostorový zvuk s Dolby Atmos bez složitého nastavování. Pokud ale vlastníte televizor jiné značky nebo očekáváte detailní možnosti úpravy zvuku, vyplatí se zvážit i konkurenční modely. Zaujal vás soundbar LG SC9S za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko LG Sleva soundbar Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? 