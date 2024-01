LG uvedlo na trh bezdrátový 77palcový transparentní OLED televizor

Obsahuje výkonný procesor LG Alpha 11 AI a speciální widgety pro průhledný displej

Samsung představil průhledný MicroLED

Technologie posledních let nás nepřestává udivovat, nejnovější produkty stále přicházejí s novými funkcemi a veletrh CES je toho vždy důkazem. Chytrá domácnost neustále dostává vylepšení a tentokrát se zajímavou technologií přišly společnosti LG a Samsung. Obě společnosti odhalily průhledné displeje, avšak oba technologicky úplně odlišené.

LG představilo první bezdrátový transparentní OLED 77“ televizor s rozlišením 4K, bezdrátovým přenosem zvuku a samozřejmě také videa. LG Signature OLED T nabízí kontrastní obrazovku, která se po vypnutí sroluje do krabice. Skládá se pouze ze dvou částí – samotný průhledný zobrazovací panel a kontrastní filtr, který je možné snížit či zvýšit dle potřeby. I když si teď můžete říkat, na co vlastně takový televizor je, měl by být určený primárně do vstupních hal luxusních residencí či do muzeí, místo běžného využití. K dostání by měl být již někdy v průběhu roku 2024.

📺 CES 2024: LG dévoile une télévision transparente, le Signature OLED T pic.twitter.com/cS4kI2cVt9 — BFMTV (@BFMTV) January 8, 2024

Průhledná televize od LG bude dodávána s řadou softwarových widgetů, ty mají být speciálně optimalizovány pro průhledné displeje. Obsahuje procesor LG Alpha 11 AI, který nabízí zhruba čtyřnásobně lepší výkon než u předchozí generace. Reproduktory dle prvních recenzí znějí dobře. Ve spodní části je podsvícení, které má zaručit plně transparentní pohled.

Průhledná televize představena i u Samsungu

S touto inovativní novinkou přišel také korejský Samsung, který oznámil průhlednou MicroLED televizi. Ta na rozdíl od OLED používá miniaturní neorganické diody, které poskytují delší životnost, obraz je hned na první pohled jasnější a ostřejší. Televize je specifická hlavně tím, že nemá žádné rámečky, jen křišťálově průhledný displej, který připomíná spíše sklo a tak je přechod mezi realitou a obrazem plynulejší.

[Video] [CES 2024] Samsung’s New Transparent MICRO LED Display Blurs the Boundaries Between Content and Realityhttps://t.co/PWGyGbvsr3 — Samsung Electronics (@Samsung) January 8, 2024

Líbila by se vám podobná technologie?

Zdroj: engadget, Mashable