Soundbar, subwoofer i dva zadní repráky! Sestava LG S90TR je teď za skvělé peníze

Jakub Kárník
13.5.2026 20:00
Většina soundbarů v této cenovce dodává jen samotnou „placku“ a vy si zadní reproduktory nebo subwoofer dokupujete zvlášť. LG S90TR teď s kódem ALZADNY20 spadl na 12 792 Kč a za tuhle cenu dostanete kompletní 7.1.3 sestavu – soundbar, bezdrátový subwoofer i dva zadní reproduktory v jednom balení.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete plné domácí kino s prostorovým zvukem hned v jedné koupi, bez dokupování dalších komponent.
⚠️ Zvažte, pokud máte LG televizi – ekosystém WOW Orchestra a WOWCAST funguje plně jen ve spojení s ní.
💡 Za 12 792 Kč je to ucelená 7.1.3 sestava s Dolby Atmos, kterou jinak skládáte z dílů za výrazně víc.

Co všechno je v balení

Sestava se skládá ze širokého soundbaru, samostatného bezdrátového subwooferu a dvou zadních reproduktorů. Konfigurace 7.1.3 znamená sedm hlavních kanálů, jeden subwoofer a tři výškové reproduktory pro Dolby Atmos efekt s odrazem od stropu. Subwoofer s výkonem 220 W řeší basy, zadní reproduktory dotvářejí prostorovou scénu za posluchačem. K dispozici jsou všechny relevantní formáty – Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual X i IMAX Enhanced.

AI Room Calibration Pro přes mikrofon zmapuje místnost a doladí zvuk – tato kalibrace je opravdu užitečná, protože každá místnost zní jinak a tovární nastavení by jinak dělaly kompromisy. Streamování řeší Spotify Connect, Apple Music a Bluetooth, Wi-Fi je v základu.

Co stojí za zmínku

Plný potenciál se ukáže při spojení s LG televizí. Funkce WOW Orchestra kombinuje reproduktory televize a soundbaru do širší zvukové scény, WOWCAST přenáší zvuk bezdrátově bez ztráty kvality. Pokud máte televizi jiné značky, soundbar samozřejmě funguje přes klasické HDMI eARC, jen přijdete o tyhle nadstavbové funkce.

Z uživatelských recenzí na Alze se objevují dvě realistické výhrady. Za prvé – zadní reproduktory po vypnutí blikají indikátorem, což může v ložnici v noci rušit. Jeden z uživatelů by uvítal automatický noční režim přes aplikaci. Za druhé – sestava je primárně laděna na filmový zvuk, ne na hi-fi poslech hudby. Pokud hledáte něco hlavně na poslech alb, basová stránka by mohla být silnější. Pro filmy, seriály a hraní je to ale prostorové ozvučení, které z obýváku udělá malé domácí kino.

Verdikt

LG S90TR za 12 792 Kč je kompletní 7.1.3 sestava bez nutnosti dalších investic a sleva přes 7 tisíc proti původní ceně je velmi výrazná. Hlavní cílovka jsou majitelé LG televizí, kteří chtějí ekosystém WOW funkcí a okamžitě fungující domácí kino. Pro hudební puristy hledající čistý hi-fi zvuk je to ale spíš filmový soundbar – pamatujte na to při rozhodování.

Vyplatí se podle vás kompletní 7.1.3 sestava v jedné koupi, nebo radši postupně skládat sestavu po kusech?

