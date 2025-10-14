Tenhle prémiový soundbar LG šíleně zlevnil! Má 5.1.3 kanály, 580W výkon a nestojí ani polovinu původní ceny Hlavní stránka Zprávičky Soundbar LG S80TR klesá na Alze na pouhých 8 393 Kč Oproti původní ceně 18 990 Kč jde o úsporu přes 10 tisíc korun Systém 5.1.3 nabízí Dolby Atmos a bezdrátové zadní reproduktory Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.10.2025 06:00 3 komentáře 3 Pokud toužíte po domácím kině s prostorovým zvukem, máme pro vás skvělou zprávu. Špičkový soundbar LG S80TR se na Alze dostal na historicky nejnižší cenu pouhých 8 393 Kč. Při původní uvedené ceně 18 990 Kč jde o neuvěřitelnou slevu přes 10 tisíc korun. Ani oficiální e-shop LG nenabízí tak výhodnou cenu – tam soundbar aktuálně stojí 10 489 Kč. Kompletní 5.1.3 systém s Dolby Atmos LG S80TR představuje kompletní řešení domácího kina v jednom balení. Dostanete hlavní soundbar s trojitými nahoru směřujícími reproduktory, mohutný bezdrátový subwoofer a dva zadní reproduktory pro skutečně prostorový zvuk. Celkový výkon 580W zajišťuje dostatečnou zvukovou rezervu i pro větší místnosti. Srdcem systému je podpora Dolby Atmos a DTS:X, které vytváří trojrozměrný zvukový prostor včetně vertikální dimenze. Středový nahoru směřující kanál navíc zajišťuje, že dialogy znějí, jako by vycházely přímo z obrazovky televizoru. Technologie AI Room Calibration Pro automaticky přizpůsobí zvuk akustice vaší místnosti – soundbar proskenuje prostor a upraví nastavení pro optimální poslech. Perfektní parťák pro LG televizory Majitelé televizorů LG ocení bezproblémovou integraci díky funkci WOW Orchestra, která synchronizuje reproduktory soundbaru s reproduktory televizoru pro ještě plnější zvuk. Přes rozhraní WOW Interface můžete soundbar ovládat přímo dálkovým ovladačem od TV bez nutnosti používat druhý ovladač. UŠETŘÍM NA LG SOUNDBARU Soundbar disponuje HDMI vstupem a výstupem s podporou eARC, optickým vstupem, Bluetooth a Wi-Fi připojením. Nechybí ani USB port pro přehrávání hudby z flash disku. Hráči ocení podporu VRR a ALLM pro plynulé hraní s minimálním zpožděním, byť s omezením na 60Hz při 4K rozlišení. Pro koho je soundbar vhodný? LG S80TR je ideální volbou pro filmové nadšence, kteří chtějí zážitek jako v kině. Systém exceluje při akčních filmech plných efektů, kde vynikne prostorový zvuk Dolby Atmos. Milovníci hudby ocení podporu Spotify Connect a TIDAL Connect pro streamování v nejvyšší kvalitě. Soundbar se hodí i pro hráče, kteří chtějí slyšet kroky nepřátel ze správného směru. Režim Game optimalizuje zvuk pro hraní a minimalizuje zpoždění. Díky AI Sound Pro si nemusíte lámat hlavu s nastavením – umělá inteligence automaticky rozpozná typ obsahu a přizpůsobí zvukový profil. Co na soundbar říkají uživatelé? V recenzích na Alze soundbar získal hodnocení 4,4 z 5 hvězdiček a doporučuje ho 90 % zákazníků. Uživatelé si nejvíce pochvalují křišťálově čistý prostorový zvuk a snadnou instalaci bez zbytečných kabelů. „Zvuk 5.1 pracuje perfektně, soundbar má vestavěný displej, takže nastavení v pohodě. S aplikací LG ThinQ pracuje skvěle, hlasitost je mega,“ uvedl jeden z českých zákazníků. Jeden ze spotřebitelů na webu výrobce oceňuje, že s ovladačem od TV se dá ovládat i soundbar, takže díky tomu nemusí používat dva různé. KOUPIT SOUNDBAR LG Mezi výhrady patří především nižší výkon subwooferu při tichém poslechu. „Subwoofer při nízké hlasitosti vůbec nefungoval,“ stěžuje si jeden z nespokojených zákazníků. Technicky založení uživatelé upozorňují na možné rušení 5GHz Wi-Fi sítě, které soundbar využívá pro bezdrátové spojení se zadními reproduktory. Problém lze však vyřešit úpravou nastavení routeru. Pořídili byste si takový soundbar? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 3 komentáře Vložit komentář akce alza česko LG Sleva soundbar Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku Jakub Kárník 11.12.2024