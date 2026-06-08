Hledáte levný soundbar k TV? Tenhle od LG už stojí jen 3,5 tisíce, dostanete k němu i bezdrátový subwoofer Hlavní stránka Zprávičky LG S60T je 3.1kanálový soundbar s výkonem 340 W a bezdrátovým subwooferem v balení S kódem ALZADNY30 stojí 3 493 Kč místo 4 990 Kč (sleva 1 497 Kč) Na Alze má hodnocení 4,7 z 5 (22 hodnocení) a 91 % zákazníků ho doporučuje Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Vestavěné reproduktory televizí bývají to nejslabší místo jinak povedeného obrazu. Soundbar LG S60T teď s kódem ALZADNY30 klesl na 3 493 Kč z 4 990 Kč a nabízí slušný upgrade zvuku za rozumné peníze. Součástí balení je navíc bezdrátový subwoofer. CHCI SOUNDBAR LG V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete výrazně lepší zvuk z TV do bytu nebo menší až střední místnosti, ideálně k televizi LG.⚠️ Zvažte, jestli nechcete Dolby Atmos a velký prostorový zvuk – S60T je 3.1 systém bez výškových kanálů.💡 Za 3 493 Kč dostanete bezdrátový subwoofer i 340 W a dobrý poměr cena/výkon. Proč je tenhle soundbar zajímavý LG S60T je 3.1kanálová sestava s bezdrátovým subwooferem, takže basy nemusíte řešit dalším kabelem přes celý obývák. O nastavení se stará technologie AI Sound Pro, která rozliší filmy, hudbu a hlasy a podle toho zvuk upraví. Pokud máte televizi LG, oceníte propojení přes WOW Interface a WOW Orchestra, kdy soundbar a TV hrají společně a ovládáte je jedním ovladačem. Za 3 493 Kč jde o citelný skok proti zvuku z televize. Klíčové parametry lidsky Sestava 3.1 s celkovým výkonem 340 W zvládne s přehledem běžný obývák i ložnici. Zvuk staví na Dolby Audio a DTS Digital Surround, k tomu přidává 3pásmový ekvalizér pro doladění podle vkusu. Důležité upřesnění: S60T nepodporuje Dolby Atmos ani výškové kanály, takže nečekejte zvuk linoucí se nad hlavou jako u dražších modelů – jde o poctivý prostorový zvuk zepředu doplněný o dunivý subwoofer. KOUPIT ZA 3 493 KČ Praktická stránka: připojení a ovládání Z konektivity dostanete HDMI vstup i výstup s podporou ARC, optický digitální vstup, Bluetooth 5.3 a USB, takže televizi i další zdroje propojíte snadno. Ovládání běží přes aplikaci LG ThinQ pro iOS i Android, kde si nastavíte zvukové režimy a profily. Praktické je, že se soundbar zapíná a vypíná spolu s televizí – řada uživatelů pak vystačí s běžným TV ovladačem. V balení nezůstanete bez příslušenství: najdete v něm subwoofer, dálkový ovladač s bateriemi i nástěnný držák. LG navíc cílí na ekologičtější výrobu – vnitřní díly využívají recyklovaný plast a vnější potah je z polyesterové tkaniny z PET lahví. Co říkají uživatelé Na Alze má soundbar hodnocení 4,7 z 5 z 22 hodnocení, 91 % zákazníků jej doporučuje a reklamovanost je nízká (0,65 %). Lidé nejčastěji chválí výrazně lepší zvuk oproti televizi, bezdrátový subwoofer a snadnou instalaci a vyzdvihují, že basy se neztrácejí ani při vyšší hlasitosti. Často padá i spokojenost s poměrem cena/výkon do bytu. Objevují se ale i konkrétní výtky. Část recenzentů řeší, že poslech hudby přes Bluetooth bývá občas zkreslený, jinému vadí, že kompletní nastavení jde jen přes mobilní aplikaci (u staršího modelu šlo i přes TV). Pár lidí narazilo na občasné výpadky či sekání u některých zdrojů a jeden uživatel přímo upozorňuje, že soundbar neumí Dolby Atmos a pro velký prostorový zážitek je lepší sáhnout po dražším modelu. VYUŽÍT KÓD ALZADNY30 Kdy to smysl nedává Pokud chcete Dolby Atmos a zvuk nad hlavou nebo ozvučujete velký obývák, bude pro vás S60T málo – v takovém případě dává smysl model s výškovými kanály nebo více reproduktory. Hodně si rozmyslete koupi i tehdy, když posloucháte převážně hudbu přes Bluetooth, protože kvalita BT přenosu podle recenzí občas kolísá. A pokud nechcete nic nastavovat přes mobilní aplikaci, počítejte s tím, že některá nastavení jinudy nedostanete. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 3 493 Kč místo 4 990 Kč je LG S60T rozumný upgrade zvuku do bytu i menší až střední místnosti, hlavně pokud máte televizi LG a využijete propojení WOW Orchestra. Bezdrátový subwoofer a 340 W dají filmům i seriálům výrazně víc šťávy než reproduktory v TV. Kdo ale touží po Dolby Atmos a velkém prostorovém zvuku, měl by zamířit o třídu výš. CHCI LEPŠÍ ZVUK K TV Stačí vám soundbar 3.1 do bytu, nebo doma chcete naplno Dolby Atmos? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce LG Sleva soundbar Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku Jakub Kárník 11.12.2024