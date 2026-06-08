TOPlist

Hledáte levný soundbar k TV? Tenhle od LG už stojí jen 3,5 tisíce, dostanete k němu i bezdrátový subwoofer

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
8.6.2026 16:00
Ikona komentáře 0
LG S60T nahled

Vestavěné reproduktory televizí bývají to nejslabší místo jinak povedeného obrazu. Soundbar LG S60T teď s kódem ALZADNY30 klesl na 3 493 Kč z 4 990 Kč a nabízí slušný upgrade zvuku za rozumné peníze. Součástí balení je navíc bezdrátový subwoofer.

CHCI SOUNDBAR LG V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete výrazně lepší zvuk z TV do bytu nebo menší až střední místnosti, ideálně k televizi LG.
⚠️ Zvažte, jestli nechcete Dolby Atmos a velký prostorový zvuk – S60T je 3.1 systém bez výškových kanálů.
💡 Za 3 493 Kč dostanete bezdrátový subwoofer i 340 W a dobrý poměr cena/výkon.

Proč je tenhle soundbar zajímavý

LG S60T je 3.1kanálová sestava s bezdrátovým subwooferem, takže basy nemusíte řešit dalším kabelem přes celý obývák. O nastavení se stará technologie AI Sound Pro, která rozliší filmy, hudbu a hlasy a podle toho zvuk upraví. Pokud máte televizi LG, oceníte propojení přes WOW Interface a WOW Orchestra, kdy soundbar a TV hrají společně a ovládáte je jedním ovladačem. Za 3 493 Kč jde o citelný skok proti zvuku z televize.

Klíčové parametry lidsky

Sestava 3.1 s celkovým výkonem 340 W zvládne s přehledem běžný obývák i ložnici. Zvuk staví na Dolby Audio a DTS Digital Surround, k tomu přidává 3pásmový ekvalizér pro doladění podle vkusu. Důležité upřesnění: S60T nepodporuje Dolby Atmos ani výškové kanály, takže nečekejte zvuk linoucí se nad hlavou jako u dražších modelů – jde o poctivý prostorový zvuk zepředu doplněný o dunivý subwoofer.

KOUPIT ZA 3 493 KČ

Praktická stránka: připojení a ovládání

Z konektivity dostanete HDMI vstup i výstup s podporou ARC, optický digitální vstup, Bluetooth 5.3 a USB, takže televizi i další zdroje propojíte snadno. Ovládání běží přes aplikaci LG ThinQ pro iOS i Android, kde si nastavíte zvukové režimy a profily. Praktické je, že se soundbar zapíná a vypíná spolu s televizí – řada uživatelů pak vystačí s běžným TV ovladačem.

V balení nezůstanete bez příslušenství: najdete v něm subwoofer, dálkový ovladač s bateriemi i nástěnný držák. LG navíc cílí na ekologičtější výrobu – vnitřní díly využívají recyklovaný plast a vnější potah je z polyesterové tkaniny z PET lahví.

Co říkají uživatelé

Na Alze má soundbar hodnocení 4,7 z 5 z 22 hodnocení, 91 % zákazníků jej doporučuje a reklamovanost je nízká (0,65 %). Lidé nejčastěji chválí výrazně lepší zvuk oproti televizi, bezdrátový subwoofer a snadnou instalaci a vyzdvihují, že basy se neztrácejí ani při vyšší hlasitosti. Často padá i spokojenost s poměrem cena/výkon do bytu.

Objevují se ale i konkrétní výtky. Část recenzentů řeší, že poslech hudby přes Bluetooth bývá občas zkreslený, jinému vadí, že kompletní nastavení jde jen přes mobilní aplikaci (u staršího modelu šlo i přes TV). Pár lidí narazilo na občasné výpadky či sekání u některých zdrojů a jeden uživatel přímo upozorňuje, že soundbar neumí Dolby Atmos a pro velký prostorový zážitek je lepší sáhnout po dražším modelu.

VYUŽÍT KÓD ALZADNY30

Kdy to smysl nedává

Pokud chcete Dolby Atmos a zvuk nad hlavou nebo ozvučujete velký obývák, bude pro vás S60T málo – v takovém případě dává smysl model s výškovými kanály nebo více reproduktory. Hodně si rozmyslete koupi i tehdy, když posloucháte převážně hudbu přes Bluetooth, protože kvalita BT přenosu podle recenzí občas kolísá. A pokud nechcete nic nastavovat přes mobilní aplikaci, počítejte s tím, že některá nastavení jinudy nedostanete.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 3 493 Kč místo 4 990 Kč je LG S60T rozumný upgrade zvuku do bytu i menší až střední místnosti, hlavně pokud máte televizi LG a využijete propojení WOW Orchestra. Bezdrátový subwoofer a 340 W dají filmům i seriálům výrazně víc šťávy než reproduktory v TV. Kdo ale touží po Dolby Atmos a velkém prostorovém zvuku, měl by zamířit o třídu výš.

CHCI LEPŠÍ ZVUK K TV

Stačí vám soundbar 3.1 do bytu, nebo doma chcete naplno Dolby Atmos?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
LIDL-soundbar-novinka-dolby-atmos-obývák-s-televizí-květina

LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku

Jakub Kárník
11.12.2024