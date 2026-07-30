Nejlepší televize pro konzole pod 20 tisíc? Vlajková MiniLED LG QNED93 má čtyři HDMI 2.1 a 144 Hz Hlavní stránka Zprávičky LG 65QNED93A6A je vlajkový 4K Mini LED televizor značky pro rok 2025 se 144Hz herním režimem a systémem webOS S kódem 35LGWEEK stojí 19 494 Kč místo 29 990 Kč – dolů jde o 10 500 Kč V zahraničních testech naměřili špičkový jas kolem 1 440 nitů a 95% pokrytí DCI-P3 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Tohle není další levná telka, ale nejvýše postavený 4K televizor, jaký loni LG mimo OLEDy nabízelo. 65QNED93A6A teď na Alze s kódem 35LGWEEK stojí 19 494 Kč místo 29 990 Kč. Několik recenzí minulý rok zmínilo, že až cena QNED93 časem spadne, jeho hodnocení „opravdu dobrý“ se posune na „skvělý“ – a přesně to se teď stalo. 👍 Berte, pokud chcete jasný obraz s hlubokou černou do světlého obýváku a zároveň televizi, která utáhne PlayStation nebo Xbox na maximum.🤔 Váhejte, pokud posloucháte hlavně přes reproduktory televize – zvuk je podle recenzentů nejslabší článek a chybí i podpora HDR10+.💰 Cenovka: 19 494 Kč za vlajkový Mini LED, který se při uvedení prodával o deset tisíc dráž. CHCI LG ZA 19 494 KČ Mini LED, který sahá OLEDům na paty Rozdíl proti levným televizím je tady v podsvícení. Mini LED s lokálním stmíváním znamená stovky nezávisle řízených zón místo jednolitě svítícího panelu, takže noční scény mají skutečně černé pozadí a ne šedou mlhu. Recenzenti naměřili špičkový jas kolem 1 400 nitů a 95% pokrytí barevného prostoru DCI-P3 a černou popsali jako překvapivě hlubokou. Skvěle funguje i procesor α8 AI 4K Gen 2, tedy stejný čip, jaký LG dává do svého základního OLED modelu B5 – dopočítávání rozlišení u starších seriálů a televizního vysílání díky němu vypadá výrazně líp než u konkurence. Pro hráče je to jedna z nejlepších voleb do dvaceti tisíc: čtyři porty HDMI 2.1, 144 Hz v herním režimu, VRR i AMD FreeSync Premium. Konzole tak poběží na maximum svých možností a PC hráči mají prakticky monitor s úhlopříčkou 165 centimetrů. Potěší i matný povrch obrazovky, který omezuje odlesky ve světlé místnosti, systém webOS se všemi českými službami včetně Oneplay a Prima+, a Apple AirPlay 2 s HomeKitem pro jablíčkáře. Kde recenzenti ubírají body Dvě výtky se v zahraničních testech opakují a je fér je zmínit. První je zvuk – 40W soustava s Dolby Atmos zní na papíře dobře, ale prakticky všichni recenzenti ji označili za nejslabší část televize a doporučují soundbar. Druhá je chybějící podpora HDR10+; Dolby Vision IQ, HDR10 i HLG tu jsou, takže na Netflixu ani Disney+ o nic nepřijdete, ale majitelé sbírek na Blu-ray s HDR10+ to zaznamenají. Připočtěte, že televize je kvůli Mini LED podsvícení znatelně tlustší než OLEDy a stojan se neotáčí, a máte kompletní seznam kompromisů. Vybrali byste si dnes Mini LED, nebo si počkáte a připlatíte za OLED? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza LG miniLED slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024