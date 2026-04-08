Skvělá akce! 65" OLED televize LG v sadě se soundbarem zlevnila, ušetříte tisíce Hlavní stránka Zprávičky 65" LG OLED65C54 je 4K OLED televize s procesorem alpha 9 AI Gen8 a 144Hz herním režimem, v setu se soundbarem LG SC9S s výkonem 400 W a podporou Dolby Atmos S kódem ALZADNY10 stojí set 37 791 Kč místo 41 990 Kč – oproti běžným cenám obou produktů jednotlivě (47 262 Kč) ušetříte 9 471 Kč Jde o kombinaci nejprodávanější OLED řady LG s k ní přímo navrženým soundbarem – propojení funguje bezdrátově a ovládáte vše jedním ovladačem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.4.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Koupit kvalitní OLED televizi a k ní odpovídající soundbar znamená obvykle dva samostatné nákupy a výrazně vyšší celkovou cenu. Set LG OLED65C54 se soundbarem SC9S teď ale seženete za 37 791 Kč se slevovým kódem ALZADNY10. Běžná cena setu je 41 990 Kč a pokud byste oba produkty za standardní ceny kupovali samostatně, zaplatili byste 47 262 Kč (v rámci Alza Dnů pak samostatně vyjdou na 42 536 Kč). OBJEDNAT SADU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete 65″ OLED s prémiovou kvalitou obrazu a zároveň řešíte zvuk – soundbar je přímo navržený pro řadu C a propojení je bezproblémové.⚠️ Zvažte, pokud už máte kvalitní audio systém nebo domácí kino – soundbar by byl zbytečný a samotná TV s kódem vyjde na 29 691 Kč.💡 Za 37 791 Kč získáte set, který by vás běžně jednotlivě vyšel na 47 262 Kč – úspora 9 471 Kč je u OLED + soundbar kombinace výjimečná. Proč je tenhle set zajímavý Televize LG OLED65C54 patří do řady C5, která je rok co rok nejprodávanější OLED řadou na trhu. Důvod je jasný: nabízí prémiovou kvalitu obrazu (dokonalá černá, nekonečný kontrast, 100% barevný objem) za cenu, která ještě nesahá do segmentu vlajkových lodí. Soundbar LG SC9S je k této řadě přímo navržený – má speciální držák pro montáž pod televizi a bezdrátové propojení přes WOWCAST, takže nepotřebujete žádné kabely mezi TV a soundbarem. V praxi to znamená, že ovládáte vše jedním ovladačem, soundbar se automaticky zapíná s televizí a nastavení zvuku máte přímo v menu TV. Funkce WOW Orchestra navíc umožňuje, aby reproduktory televize a soundbar hrály současně – vzniká tak širší a prostorovější zvuková scéna. Obraz, kvůli kterému si lidé OLED kupují Panel má rozlišení 3840 × 2160 pixelů (4K Ultra HD) a obnovovací frekvenci 120 Hz nativně, v herním režimu až 144 Hz. Procesor alpha 9 AI Gen8 se stará o upscaling obsahu nižšího rozlišení a optimalizaci obrazu podle typu obsahu. Podpora Dolby Vision, HDR10 a HLG zajišťuje, že filmy a seriály ze streamovacích služeb vypadají tak, jak je tvůrci zamýšleli. KOUPIT SET ZA 37 791 KČ Certifikace UL Perfect Black potvrzuje, že černá je skutečně černá i za běžného pokojového osvětlení (200–500 luxů). Pozorovací úhly jsou u OLED tradičně široké – barvy a kontrast zůstávají konzistentní, i když na televizi koukáte z boku. Zvuk, který doplní obraz Soundbar LG SC9S má celkový výkon 400 W a konfiguraci s trojicí reproduktorů směřujících nahoru pro efekt Dolby Atmos. Bezdrátový subwoofer se stará o basy, které z plochých televizí prostě nedostanete. Podporuje formáty Dolby Atmos, DTS:X a DTS Digital Surround, takže prostorový zvuk funguje s většinou filmového obsahu. Pro hráče je důležitá propustnost 4K signálu a podpora VRR až 120 Hz – soundbar tedy neomezuje herní možnosti televize. Připojení přes HDMI eARC zajišťuje přenos nekomprimovaného zvuku. Praktická stránka: porty, instalace, ovládání Televize nabízí 4× HDMI 2.1 (všechny podporují 4K@120Hz), 3× USB 2.0, optický výstup a ethernet. Podpora Wi-Fi 6 a Bluetooth je samozřejmostí. Systém WebOS 25 běží svižně a nabízí všechny běžné streamovací aplikace (Netflix, HBO Max, Disney+, OnePlay). LG garantuje 4 velké aktualizace systému během 5 let. Soundbar se k televizi montuje pomocí speciálního držáku, který je součástí balení – buď pod televizi na stojan, nebo na zeď. Propojení je bezdrátové přes WOWCAST, případně přes HDMI. Subwoofer komunikuje se soundbarem bezdrátově, takže ho můžete umístit kamkoli v místnosti. Ovladač Magic Remote funguje jako ukazovátko – pohybem v prostoru ovládáte kurzor na obrazovce. Je to rychlejší než klasické šipky, ale vyžaduje to chvíli zvyku. Hlasové ovládání funguje, byť v češtině s omezeními. Co říkají uživatelé Televize má na Alze hodnocení 4,9 z 5 (112 hodnocení), 98 % zákazníků ji doporučuje. Soundbar dosahuje 4,7 z 5 (35 hodnocení), 97 % doporučuje. Reklamovanost obou produktů je nízká (pod 1 %). U televize uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu – opakuje se, že „černá je opravdu černá“, barvy jsou syté a kontrast působí až filmově. Překvapuje i rychlost systému WebOS, který neseká ani při přepínání mezi aplikacemi. Herní funkce (VRR, G-Sync, FreeSync Premium) fungují bez problémů s PS5 i PC. OBJEDNAT SET V AKCI U soundbaru lidé oceňují výrazné zlepšení zvuku oproti reproduktorům TV a snadné propojení. Kombinace WOW Orchestra (TV + soundbar hrají současně) dostává pozitivní ohlasy. Pro náročnějšího diváka či posluchače je zvuk, který poskytují reproduktory televize, často nedostatečný – soundbar tento problém řeší a podle recenzentů přenese „kino do obývacího pokoje“. Kritické hlasy se objevují u několika bodů. Televize nepodporuje zvukový formát DTS – pokud máte starší DVD nebo Blu-ray s DTS zvukem, nepřehrajete je přímo. Ovladač Magic Remote nemá numerická tlačítka ani dedikované mute (ztišení se aktivuje podržením tlačítka hlasitosti). Obrazovka je lesklá a ve velmi světlých místnostech s přímým sluncem mohou být vidět odlesky. U soundbaru někteří zmiňují, že basy mohly být výraznější – subwoofer je solidní, ale nepřehlušuje sousedy v paneláku. Kdy to smysl nedává Pokud už máte kvalitní AVR receiver a reproduktorovou soustavu, soundbar je zbytečný – lepší je koupit samotnou televizi (s kódem ALZADNY10 za 29 691 Kč). Stejně tak pokud sedíte od televize dále než 3 metry a stačila by vám menší úhlopříčka – 55″ model vyjde levněji. A pokud potřebujete maximální jas pro velmi světlou místnost, řada G5 nabízí vyšší špičkový jas (ale za vyšší cenu). Pro ty, kteří primárně přehrávají obsah z NAS nebo hledají pokročilé aplikace typu Kodi, může být WebOS omezující – systém je optimalizovaný pro streamovací služby, ne pro práci se síťovými úložišti. Verdikt: pro koho se set vyplatí Pokud hledáte 65″ OLED televizi s prémiovým obrazem a zároveň řešíte zvuk, tahle kombinace dává smysl. Za 37 791 Kč dostanete set, který by vás jednotlivě v Alza Dnech vyšel na 42 536 Kč – úspora 4 745 Kč už není zanedbatelná. Propojení obou zařízení je bezproblémové, ovládáte vše jedním ovladačem a nemusíte řešit kompatibilitu. Naopak pokud už máte vlastní audio řešení nebo vám stačí menší úhlopříčka, lepší je zvážit samotnou televizi nebo jiný model z řady C5. VYUŽÍT SLEVU NA SET Pokud vás konkrétně tento set nezaujal, ale OLED televizi nebo soundbar ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné modely. Řešíte u televize víc obraz, nebo zvuk? A stačí vám soundbar, nebo preferujete klasickou soustavu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 