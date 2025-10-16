Tahle OLED televize od LG zlevnila o polovinu! Má 120 Hz, Dolby Vision a praktické ovládání Hlavní stránka Zprávičky 65palcová LG OLED65B56 je v Alza Dnech za 25 893 Kč se slevovým kódem – v květnu 2025 stála 52 490 Kč Jde o vstupní OLED model z letošní řady s nekonečným kontrastem, 4K 120Hz a podporou Dolby Vision Nabízí procesor alpha 8 AI Gen2 a používá RWBG subpixelovou strukturu s bílým subpixelem Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 V rámci Alza Dní najdete 65palcovou LG OLED65B56 se slevovým kódem ALZADNY30 za 25 893 Kč, což je sleva 26 597 korun z původní ceny 52 490 Kč při uvedení na trh v květnu 2025. Jde o vstupní model z letošní OLED řady LG, který používá tradiční WOLED panel místo dražšího tandem RGB panelu z modelu G5. Dostanete nekonečný kontrast, perfektní černou a podporu Dolby Vision i HDR10, ale za zlomek ceny prémiových OLEDů. Televize má 4K rozlišení (3 840 × 2 160 pixelů), obnovovací frekvenci 120 Hz a procesor alpha 8 AI Gen2, který zpracovává obraz v reálném čase a škáluje HD obsah na 4K. Panel používá RWBG subpixelovou strukturu s bílým subpixelem, který pomáhá dosáhnout vyššího jasu, ale trochu zředí čistotu některých barev – hlavně zelené a červené, dle serveru RTINGS. Nekonečný kontrast, ale průměrný jas Vhodná pro hraní her WebOS s garancí 4 aktualizací Slabší zvuk, doporučujeme soundbar Závěr Nekonečný kontrast, ale průměrný jas Největší výhoda OLED technologie je nekonečný kontrast – každý pixel svítí samostatně, takže můžete mít vedle sebe jasný bílý bod a dokonale černý pixel. Žádné blooming efekty, žádné rozsvícené zóny kolem jasných objektů. V tmavé místnosti to vypadá naprosto úžasně. Problém je nižší špičkový jas oproti dražším modelům. V testech dosahuje B5 kolem 850 cd/m² ve špičkách HDR, zatímco LG C5 OLED je výrazně jasnější. Pro sledování filmů v tmavé nebo mírně osvětlené místnosti to stačí, ale pokud sledujete ve dne s rozsvícenými světly nebo máte hodně oken, bude obraz vypadat méně kontrastní než u Mini-LED televizí. V SDR (běžné televizní vysílání) dosahuje jen 303 cd/m², což je slabší než LED konkurence. Na druhou stranu, díky dokonalé černé vypadá obraz i při nižším jasu impozantně – zejména v tmavých scénách. Vhodná pro hraní her LG B56 má čtyři HDMI 2.1 porty s plnou šířkou pásma 48 Gbps, takže můžete připojit PS5, Xbox Series X, herní PC a soundbar zároveň bez kompromisů. Všechny porty podporují 4K při 120 Hz, VRR (Variable Refresh Rate) a ALLM (Auto Low Latency Mode), který automaticky přepne do herního režimu Game Optimizer, když zapnete konzoli. KOUPIT V AKCI LG OLED TV Televize má certifikaci NVIDIA G-SYNC Compatible a podporuje FreeSync Premium Pro, takže funguje s herními PC i konzolemi. Input lag v herním režimu je 5,4 ms při 120 Hz a 10,1 ms při 60 Hz, což je dostatečně nízké pro plynulé hraní – není to ale nejnižší hodnota na trhu (některé konkurenční modely mají pod 10 ms i při 60 Hz). Podle uživatelských recenzí na Alze je televize perfektní pro hraní her na PS5: „Obraz je úžasně ostrý s krásnými barvami a na PS5 funguje perfektně bez jakéhokoli zpoždění.“ WebOS s garancí 4 aktualizací B56 používá operační systém webOS 25, který LG slibuje aktualizovat minimálně 4 roky. V praxi to znamená, že dostanete nové verze systému až do roku 2029, takže televize nezastarává softwarově tak rychle jako konkurence bez garantovaných aktualizací. WebOS má v sobě integrované aplikace Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube, Spotify, Apple TV+ a další. Podporuje také české služby jako iVysílání nebo Oneplay. Ovládání funguje přes nový Magic Remote 2025, který má dotykovou plochu a funguje jako ukazovátko – pohybujete s ním ve vzduchu a kurzor se pohybuje po obrazovce. KOUPIT V AKCI LG OLED TV Problém je, že LG odebralo číselnou klávesnici z ovladače, takže nemůžete nastavovat rychlé zkratky na oblíbené kanály. Také chybí samostatné tlačítko pro přepínání vstupů – musíte otevřít domovské menu a tam vybrat HDMI port. Televize má AI funkce – rozpoznávání hlasu pro personalizovaná doporučení (AI Voice ID), chatbot pro komunikaci přes ovladač (AI Chatbot) a automatické nastavení obrazu podle typu obsahu (AI Picture Wizard). V praxi to funguje tak, že televize rozpozná, jestli se díváte na sport, film nebo zprávy, a upraví si jas a kontrast podle toho. Slabší zvuk, doporučujeme soundbar B56 má vestavěné reproduktory o výkonu 20 W s podporou Dolby Atmos, ale v testech dosahuje maximálně 85 dB, což není moc hlasité. Navíc má nízkou frekvenční odezvu od 95 Hz, takže neprodukuje téměř žádné basy. Dialogy jsou srozumitelné, ale celkový zvuk je plochý a bez hloubky. Pokud chcete pořádný zvuk, budete potřebovat soundbar. Televize má eARC port, který podporuje Dolby Atmos přes Dolby Digital Plus i nekomprimované LPCM 7.1, ale pozor – nepodporuje DTS formáty (DTS:X, DTS-HD Master Audio), které používají některá Blu-ray. LG tuto podporu odebralo u všech modelů 2025, přestože ji měli v letech 2023 a 2024.
Závěr
Televize má hodnocení 4,5/5 hvězdiček z 56 recenzí na Alze. Uživatelé chválí hlavně kvalitu obrazu, perfektní černou, nulové zpoždění při hraní her a intuitivní ovládání.
Rozměry jsou 144,5 × 83,2 × 5,1 cm bez stojanu a televize váží 18,9 kg. Podpora na stěnu je VESA 300 × 200 mm.
Co říkáte na tuto slevu?
Zdroj: Rtings.com Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…