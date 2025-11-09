TOPlist

Hledáte menší televizi s kvalitním panelem a šikovnými funkcemi? Tenhle 48" model LG nikdy nebyl levnější!

  • LG OLED48C54 klesla na historické minimum 21 990 Kč v rámci Black Friday na Alze
  • Televize s 48" OLED panelem nabízí 4K rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci a HDR10
  • Při uvedení na trh stála 35 990 Kč, aktuální sleva představuje úsporu téměř 14 tisíc korun

Adam Kurfürst
9.11.2025 20:00
LG OLED48C54 v obyvaku na stene

OLED televize LG OLED48C54 se v rámci probíhajícího Black Friday dostala na své dosavadní cenové minimum. Zatímco při uvedení na český trh stála 35 990 Kč, nyní ji na Alze pořídíte za pouhých 21 990 Kč. To představuje slevu téměř 14 tisíc korun a zároveň nejnižší cenu, za kterou byla tato televize kdy v Česku k dispozici.

OLED panel s perfektní černou a 4K rozlišením

LG OLED48C54 disponuje 48palcovým OLED panelem s rozlišením 3840 × 2160 pixelů, který zajišťuje dokonalou černou barvu díky technologii Perfect Black. Každý pixel se rozsvěcuje samostatně, což přináší nekonečný kontrast a věrné podání barev s certifikací 100% barevného objemu. Displej podporuje všechny moderní HDR formáty včetně Dolby Vision, HDR10 a HLG, které zajistí špičkový filmový zážitek.

LG OLED48C54 render predni strana

Televize nabízí 120Hz obnovovací frekvenci pro plynulé zobrazení pohybu, přičemž v herním režimu dokáže pracovat až na 144 Hz při 4K rozlišení. Panel má také antireflexní úpravu a certifikaci UL eyesafe pro snížení emisí modrého světla.

Výkonný procesor s pokročilými AI funkcemi

Srdcem televize je procesor alpha 9 AI Gen8, který využívá umělou inteligenci pro optimalizaci obrazu i zvuku v reálném čase. Procesor automaticky rozpoznává typ obsahu a podle toho upravuje nastavení. Funkce AI Super Upscaling vylepšuje obsah s nižším rozlišením na kvalitu blízkou 4K.

LG OLED48C54 procesor

Mezi zajímavé AI funkce patří AI Voice ID, která rozpoznává hlasový projev jednotlivých členů domácnosti a nabízí jim personalizovaná doporučení. Součástí balení je ovladač Magic Remote se speciálním AI tlačítkem, který lze používat jako vzdušnou myš díky pohybovému senzoru.

Ideální volba pro hráče

Hráči ocení podporu NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium pro plynulý obraz bez trhání. Televize disponuje čtyřmi HDMI 2.1 porty podporujícími přenos 4K signálu při 144 Hz. Technologie ALLM (Auto Low Latency Mode) automaticky přepíná do herního režimu s minimální odezvou, zatímco VRR (Variable Refresh Rate) zajišťuje synchronizaci s herní konzolí nebo PC.

Kvalitní zvuk a chytrý systém WebOS

O zvuk se starají integrované 40W reproduktory s podporou Dolby Atmos a virtuálním prostorovým systémem 11.1.2 kanálů. Televizor běží na operačním systému WebOS s garancí 4 budoucích aktualizací během 5 let, což zajistí dlouhodobou softwarovou podporu.

Nechybí podpora všech populárních streamovacích služeb včetně Netflix, Disney+, HBO Max a Oneplay. Televize také umožňuje bezdrátové streamování obsahu přes Chromecast a Apple AirPlay 2. K dispozici jsou 3 USB porty s možností nahrávání vysílání a slot pro CI/CI+ modul.

Pro koho je televize vhodná?

LG OLED48C54 za aktuální cenu 21 990 Kč představuje vynikající volbu pro každého, kdo hledá kvalitní OLED televizi s menší úhlopříčkou do menších místností nebo jako sekundární televizi. 48palcová úhlopříčka je ideální do ložnice nebo menšího obývacího pokoje, kde by větší model působil předimenzovaně, popřípadě kam by se vůbec nemusel vejít. Díky herním funkcím zaujme také náročné hráče, kteří ocení nízkou odezvu a vysokou obnovovací frekvenci.

Oceníte historicky nejnižší cenu této OLED televize?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
