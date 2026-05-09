Velká OLED televize za 24 tisíc! LG B5 stála původně přes 50, má 120Hz frekvenci a skvělý operační systém Hlavní stránka Zprávičky LG OLED65B56 je 65" OLED televize s nativním 120Hz panelem, čtyřmi HDMI 2.1 a procesorem alpha 8 AI Gen2 S kódem ALZADNY15 stojí 23 990 Kč místo původních 52 490 Kč Společně se Samsungem QE65S85F a Philipsem 65OLED770 jde aktuálně o nejlevnější 65" OLED na českém trhu Jakub Kárník Publikováno: 9.5.2026 20:00 Že je OLED nedostupný luxus, dnes neplatí. LG OLED65B56 právě spadl na 23 990 Kč po zadání kódu ALZADNY15 – tedy o víc než polovinu pod startovní cenu z jara letošního roku. Za 65″ OLED s plnou herní výbavou je to v rámci modelového roku 2025 jedna z nejagresivnějších cenovek, na kterou se dá v Česku právě teď narazit. Proč zrovna B-řada WebOS, ovladač Magic Remote a pár výhrad Verdikt: nejlevnější 65" OLED v Česku Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete OLED s perfektní černou na filmy, sport i hraní za rozumné peníze.⚠️ Zvažte, pokud máte hodně prosvětlený obývák – B-řada má nižší jas než dražší C nebo G modely od LG.💡 Za 23 990 Kč je to historicky nejnižší cena a v Česku se levnější 65″ OLED prakticky neprodává. Proč zrovna B-řada LG má v OLED nabídce hierarchii, která se každý rok mírně přeskupuje. B-řada je pomyslná vstupenka do OLED světa – sdílí s dražšími sourozenci stejný princip samosvítících pixelů (a tedy dokonalou černou bez podsvícení), ale šetří se na jasu a procesoru. Konkrétně OLED65B56 dostal alpha 8 AI Gen2 namísto top alpha 11 z C-řady. V praxi to znamená, že upscaling staršího vysílání nebo HDR tone mapping nebude úplně na špici, ale rozdíl pozná zejména ten, kdo má vedle čeho srovnávat. Co naopak zůstává plnohodnotně: kompletní herní výbava. Televize má čtyři porty HDMI 2.1, podporuje 120Hz nativní obnovovací frekvenci, VRR, ALLM, NVIDIA G-Sync i AMD FreeSync Premium. Pro PS5, Xbox Series X nebo herní PC jde o jednu z nejlépe vybavených televizí v této cenovce. WebOS, ovladač Magic Remote a pár výhrad Systém WebOS patří k tomu nejlepšímu, co dnes na trhu chytrých televizí najdete – aplikací je dost (Oneplay, Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV+, Prima+ a další), ovládání je rychlé a LG slibuje čtyři velké aktualizace systému během pěti let, což u televizí není samozřejmost. Přibalený ovladač Magic Remote funguje jako vzdušná myš a po pár dnech zvyku to není špatný způsob navigace. Z recenzí na Alze ale stojí za zmínku dvě opakovaná upozornění. Ovladač Magic Remote nemusí padnout všem – starší uživatelé v rodině s ním mívají potíže. A WebOS ve výchozím nastavení zobrazuje na domovské obrazovce reklamy, které jdou (ne úplně přívětivě) vypnout. Zvuk z 20W reproduktorů zvládne běžné sledování, ale pro film s dynamickým mixem doporučujeme dokoupit soundbar – u 65″ televize stejně bude časem dávat smysl. Verdikt: nejlevnější 65″ OLED v Česku Cena 23 990 Kč řadí LG OLED65B56 do trojice nejlevnějších 65″ OLED televizí na českém trhu – vedle Samsungu QE65S85F a Philipsu 65OLED770. Vyplatí se podle vás dnes ještě platit příplatek za vyšší řady OLED, nebo stačí základní B?