To vypadá dobře. LG zavádí design s “kapkami” a symetrickými stranami

Patnáctého května hodlá společnost LG představit novou sérii telefonů. Firma, jejíž mobily se poslední dobou moc neprodávají a která hlásila na konci roku 2019 celkem významný propad, bude na novinky hodně spoléhat. Pochopitelně se bude snažit s novými přístroji zaujmout. A to nejen výbavou, ale evidentně také jejich tělem. Důkazem jsou nově zveřejněné snímky chystaného telefonu z řady LG G, které ukazují zejména na zajímavý design prostoru kolem fotografických čoček. Zatímco ostatní firmy sázejí v tomto prostoru na různé rámečky či plotny, LG se evidentně rozhodlo jít cestou jakýchsi “kapek”. Každý ze tří objektivů nového telefonu by měl být obepnut elegantním kroužkem.

Tento design by se měl údajně stát novým rozpoznávacím prvkem budoucích telefonů od LG. Společně s vydáním obrázků společnost potvrdila, že telefon bude mít tři fotoaparáty a to seřazené podle velikosti pod sebe. Pod nimi pak bude ještě i přisvětlovací dioda. Inspirace dle očekávání pochází přímo z přírody. Nejsilnější (horní) fotoaparát má mít svou kapku vystouplou nad povrch zad telefonu. Ostatní dvě by měly se zády splývat. Další specialitou pak má být “3D Arc Design”, pod kterým LG prezentuje zakřivení hran na telefonu. Zadní strana by měla mít stejný tvar jako přední. Takto prý bude telefon hezčí na pohled i příjemnější na dotek.

Líbí se vám tento nový LG design?

Zdroj: LG