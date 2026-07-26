Monitory LG tajně instalovaly do počítačů adware. Po zásahu Microsoftu s tím značka přestane

  • LG monitory po zapojení do počítače s Windows samy stáhly aplikaci, která na ploše zobrazovala reklamu na antivirus McAfee
  • U testovaného kusu za zhruba 1 200 dolarů vyskočilo okno s McAfee u 31 z 32 restartů systému
  • Po pobídce od Microsoftu chce LG reklamu vypnout, tiché instalování aplikace ale samo o sobě nekončí

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
26.7.2026 22:20
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Koupíte si drahý monitor od renomované značky, připojíte jej k počítači a začnou na vás vyskakovat reklamy. Přesně to začaly dělat některé LG monitory: po zapojení do Windows si počítač sám stáhl aplikaci, která při každém startu vnucovala placený antivirus McAfee. Po vlně kritiky a pobídce od Microsoftu s tím teď značka slibuje skoncovat.

Reklama se do PC dostala přes automaticky instalovaný program

Stačilo jen monitor zapojit. Systém Windows si přes mechanismus, který výrobcům dovoluje spárovat aplikace s připojeným hardwarem, sám stáhl a nainstaloval program LG Monitor App Installer – a to bez jediného dotazu, jen tak mimochodem vedle ovladačů.

Na celý problém upozornil test kanálu Gamers Nexus, o kterém pak referoval i server The Verge. Redakce si kvůli němu pořídila monitor LG UltraGear 34GX900A-B za zhruba 1 200 dolarů (v přepočtu kolem 25 tisíc korun). Výsledek? Vyskakovací okno s nabídkou McAfee se objevilo u 31 z 32 po sobě jdoucích startů počítače.

Problém se však netýkal jen nových modelů. Stejné chování se ukázalo i u tři roky starého LG UltraFine 32UN880-B. Znepokojivé je i to, že sama aplikace si podle své karty v obchodě Microsoft Store říká o přístup ke všem systémovým prostředkům i k internetu.

Zasáhl až Microsoft

Do věci se vložil sám Microsoft. Jeho manažer Pavan Davuluri, který má na starost Windows, oznámil, že se s LG spojili a značka souhlasila s vypnutím vyskakovací reklamy. Zádrhel je v tom, co přesně to znamená: LG slíbilo vypnout jen to okno s McAfee, ne přestat aplikaci tiše instalovat. Jádro problému – že si software naskočí do počítače bez svolení – tedy zůstává.

Samo LG se brání tím, že se McAfee neinstaluje automaticky a nikdy bez výslovného souhlasu uživatele. To sice technicky sedí u samotného antiviru, jenže vyskakovací reklama na ploše se objevovala právě sama od sebe. Za zmínku stojí i to, že celý mechanismus tichého párování aplikací s hardwarem je funkce Microsoftu – kritika tak nakonec míří na obě strany.

Jak se otravné aplikace zbavit?

Aspoň jednu dobrou zprávu tu ale máme: program jde odstranit ručně. Najdete ho ve Windows v Nastavení → Aplikace → Nainstalované aplikace, odkud ho lze běžně odinstalovat. Automatickému stahování programů spárovaných s hardwarem se dá předejít i přes zásady skupiny (Group Policy), tuhle možnost ovšem nenabízí každá edice Windows.

Setkali jste se s vyskakovacím McAfee i vy po připojení monitoru?

Zdroje: The Verge, Gamers Nexus, Android Authority, Engadget

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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