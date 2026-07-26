Monitory LG tajně instalovaly do počítačů adware. Po zásahu Microsoftu s tím značka přestane Hlavní stránka Zprávičky LG monitory po zapojení do počítače s Windows samy stáhly aplikaci, která na ploše zobrazovala reklamu na antivirus McAfee U testovaného kusu za zhruba 1 200 dolarů vyskočilo okno s McAfee u 31 z 32 restartů systému Po pobídce od Microsoftu chce LG reklamu vypnout, tiché instalování aplikace ale samo o sobě nekončí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.7.2026 22:20 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Koupíte si drahý monitor od renomované značky, připojíte jej k počítači a začnou na vás vyskakovat reklamy. Přesně to začaly dělat některé LG monitory: po zapojení do Windows si počítač sám stáhl aplikaci, která při každém startu vnucovala placený antivirus McAfee. Po vlně kritiky a pobídce od Microsoftu s tím teď značka slibuje skoncovat. Reklama se do PC dostala přes automaticky instalovaný program Stačilo jen monitor zapojit. Systém Windows si přes mechanismus, který výrobcům dovoluje spárovat aplikace s připojeným hardwarem, sám stáhl a nainstaloval program LG Monitor App Installer – a to bez jediného dotazu, jen tak mimochodem vedle ovladačů. Na celý problém upozornil test kanálu Gamers Nexus, o kterém pak referoval i server The Verge. Redakce si kvůli němu pořídila monitor LG UltraGear 34GX900A-B za zhruba 1 200 dolarů (v přepočtu kolem 25 tisíc korun). Výsledek? Vyskakovací okno s nabídkou McAfee se objevilo u 31 z 32 po sobě jdoucích startů počítače. Problém se však netýkal jen nových modelů. Stejné chování se ukázalo i u tři roky starého LG UltraFine 32UN880-B. Znepokojivé je i to, že sama aplikace si podle své karty v obchodě Microsoft Store říká o přístup ke všem systémovým prostředkům i k internetu. Zasáhl až Microsoft Do věci se vložil sám Microsoft. Jeho manažer Pavan Davuluri, který má na starost Windows, oznámil, že se s LG spojili a značka souhlasila s vypnutím vyskakovací reklamy. Zádrhel je v tom, co přesně to znamená: LG slíbilo vypnout jen to okno s McAfee, ne přestat aplikaci tiše instalovat. Jádro problému – že si software naskočí do počítače bez svolení – tedy zůstává. Samo LG se brání tím, že se McAfee neinstaluje automaticky a nikdy bez výslovného souhlasu uživatele. To sice technicky sedí u samotného antiviru, jenže vyskakovací reklama na ploše se objevovala právě sama od sebe. Za zmínku stojí i to, že celý mechanismus tichého párování aplikací s hardwarem je funkce Microsoftu – kritika tak nakonec míří na obě strany. Jak se otravné aplikace zbavit? Aspoň jednu dobrou zprávu tu ale máme: program jde odstranit ručně. Najdete ho ve Windows v Nastavení → Aplikace → Nainstalované aplikace, odkud ho lze běžně odinstalovat. Automatickému stahování programů spárovaných s hardwarem se dá předejít i přes zásady skupiny (Group Policy), tuhle možnost ovšem nenabízí každá edice Windows. Setkali jste se s vyskakovacím McAfee i vy po připojení monitoru? Zdroje: The Verge, Gamers Nexus, Android Authority, Engadget Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář adware bezpečnost LG Microsoft počítačový monitor reklama Windows 11 Mohlo by vás zajímat Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025 33 nebezpečných rozšíření pro Google Chrome shromažďuje hesla a citlivé údaje. Máme kompletní seznam! Jana Skálová 6.1.2025 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025 Windows 11 měl dostat krásné animované tapety. Mrkněte, jak mohly vypadat Adam Kurfürst 5.1.2025