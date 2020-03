O změně strategie ve společnosti LG už se hovoří několik měsíců. Nyní jsme dostali další detaily. Vlajkovým modelem řady zůstane řada LG V a LG G se přesune do vyšší střední třídy. Vidět bychom to měli již u telefonu LG G9, který by měl být vybaven čipsetem Snapdragon 765G a pouze FullHD+ displejem.

LG G9 má využívat čipset Snapdragon 765G

Samotný displej má mít velikost 6,7 až 6,9 palců (LG G8 má 6,1 palců), zůstat má alespoň OLED panel. Jeden z důvodů takhle velkého displeje je pravděpodobně to, že LG V60 nebude dostupných ve všech regionech a LG tak modelem G9 nahrazuje v nabídce „velký“ telefon.

Představení telefonu LG G9 má proběhnout ještě na konci března. Cenově se má pohybovat kolem částky 660 eur, v přepočtu tak cca 18 tisíc Kč, což rozhodně není málo. Ostatně je to stejně, jako v minulém roce LG G8, který je vybaven špičkovým Snapdragonem 855 a i lepším displejem. Na druhou stranu už i LG G9 bude 5G telefon, což rozhodně přidá na ceně.

LG G9 ThinQ má mít na zadní straně 4 fotoaparáty, 4 000 mAh baterii a dostat se má i na 3,5mm audio konektor. Zajímavé je to, že nejde o jediný vlajkový model, který má nově spadat do střední třídy. Stejně dopadl ZTE Axon 11 5G, který byl představen v pondělí. Čínská společnost se kvůli vysoké ceně Snapdragonu 865 rozhodla poprvé u řady Axon využít méně výkonný čipset. Nokia 8.3 5G dopadla úplně stejně.

Těšíte se na LG G9?

