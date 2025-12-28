Chytrá pračka LG FSR7A04WC zlevnila na minimum. Sama rozpozná typ tkaniny a uživatelé si ji chválí Hlavní stránka Zprávičky Parní pračka LG FSR7A04WC s kapacitou 10 kg klesla na historicky nejnižší cenu 12 792 Kč. Pračku ovládnete přes aplikaci LG ThinQ, která umožňuje vzdálené spuštění i stahování nových programů. Motor Direct Drive je krytý desetiletou zárukou a zákazníci na Alze hodnotí pračku 4,9 z 5 hvězd. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte pračku s velkou kapacitou a chytrými funkcemi, aktuální nabídka na Alze stojí za pozornost. LG FSR7A04WC s parním praním a propojením s mobilem nyní pořídíte za 12 792 Kč po uplatnění slevového kódu VYPRODEJ20. Jde o nejnižší cenu, za kterou Alza tento model dosud prodávala. Ovládání pračky přes telefon Technologie AI DD a parní praní Specifikace a motor s desetiletou zárukou Co říkají zákazníci na Alze Ovládání pračky přes telefon LG FSR7A04WC disponuje Wi-Fi konektivitou a propojením s aplikací LG ThinQ, která je dostupná pro Android i iOS. Prostřednictvím telefonu můžete pračku spustit na dálku, sledovat zbývající čas do konce cyklu nebo kontrolovat spotřebu energie jednotlivých praní. Aplikace rovněž zasílá notifikace o dokončení programu, takže prádlo nemusí zbytečně ležet v bubnu. Zajímavou funkcí je možnost stahování nových pracích programů přímo do pračky. LG průběžně přidává cykly jako Dětská péče, Praní vlny nebo Studené praní. Pokud vlastníte i sušičku LG s Wi-Fi, obě zařízení spolu komunikují – sušička automaticky nastaví vhodný program podle toho, jaký cyklus právě proběhl v pračce. CHCI PRAČKU LG V AKCI Funkce Smart Diagnosis pak pomáhá s řešením běžných problémů. Když pračka hlásí chybu, stačí přiložit telefon k ovládacímu panelu a aplikace provede diagnostiku. Ve většině případů nabídne řešení bez nutnosti volat servis. Technologie AI DD a parní praní Pračka využívá systém AI DD, který kromě hmotnosti prádla rozpoznává i typ tkaniny. Na základě těchto údajů automaticky volí optimální prací pohyby, což podle LG snižuje opotřebení oblečení o 18 % ve srovnání s běžným praním. Technologie vychází z databáze 20 000 různých pracích cyklů. Program TurboWash 360 dokáže vyprat náplň za 39 minut. Využívá čtyři 3D trysky, které prádlo sprchují vodou ze všech stran, což urychluje máchací cykly. Pro alergiky a rodiče malých dětí je určena technologie Steam, která pomocí páry eliminuje až 99,9 % domácích alergenů včetně prachových roztočů. Specifikace a motor s desetiletou zárukou LG FSR7A04WC pojme až 10 kg prádla a spadá do energetické třídy A. Vážená spotřeba činí 46 kWh na 100 cyklů a 52 litrů vody na cyklus. Maximální otáčky při odstřeďování dosahují 1 360 ot/min. Rozměry 60 × 85 × 62 cm (Š×V×H) odpovídají standardní velikosti, takže se pračka vejde do běžné koupelny. Srdcem pračky je invertorový motor Direct Drive, který je přímo připojený k bubnu bez použití řemene. Díky menšímu počtu pohyblivých součástí pracuje tišeji a LG na něj poskytuje záruku 10 let. Dvířka z tvrzeného skla se otevírají téměř o 180 stupňů, což usnadňuje vkládání i vyndávání prádla. Co říkají zákazníci na Alze Na Alze má LG FSR7A04WC hodnocení 4,9 z 5 hvězd od 36 zákazníků, přičemž 100 % z nich produkt doporučuje. Reklamovanost dosahuje pouhých 0,23 %, což je velmi nízká hodnota. V recenzích se opakovaně objevují pochvaly na tichý chod, velkou kapacitu bubnu a propojení s telefonem. KOUPIT PRAČKU LG V AKCI Zákazník Petr z Nového Knína po týdnu používání napsal, že vyměnil set pračky a sušičky Bosch za LG a je spokojenější. Uživatel Samuel z Trnavy přirovnal rozdíl oproti předchozí pračce Bosch k rozdílu mezi elektromobilem a traktorem Zetor. Většina recenzentů oceňuje i parní programy a možnost sledovat spotřebu v aplikaci. Z drobných výhrad se objevuje absence osvětlení bubnu a nemožnost změnit směr otevírání dvířek. Jeden uživatel také poznamenal, že v zásobníku na prášek občas zůstává malé množství pracího prostředku. Uvažujete o pořízení chytré pračky s parním praním? 