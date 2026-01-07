Chytrá pračka od LG teď stojí pod 9 tisíc! Má AI funkce a v aplikaci můžete stahovat nové programy Hlavní stránka Zprávičky Úzká pračka LG s AI DD technologií a Wi-Fi připojením stojí nyní 8 792 Kč s kódem VYPRODEJ20 Kapacita 8,5 kg v kompaktním těle (hloubka 49 cm), Direct Drive motor s 10letou zárukou Původně 10 990 Kč – přes aplikaci můžete stahovat nové prací programy a ovládat pračku na dálku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.1.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Pračka, která se sama učí prát vaše prádlo? LG FA2S8V3GN3W je úzká pračka s umělou inteligencí AI DD, která rozpozná nejen váhu, ale i jemnost látek. Původně stála 10 990 Kč, nyní ji na Alze seženete za 8 792 Kč s kódem VYPRODEJ20. AI DD – pračka, která přemýšlí za vás Technologie AI DD (AI Direct Drive) automaticky analyzuje prádlo v bubnu. Nejen že ho zváží, ale rozpozná i jemnost látek a podle toho zvolí optimální prací pohyby. S každým praním se navíc učí – LG slibuje až 18% efektivnější péči o oblečení. Libor z Třebíče oceňuje: „Pračka automaticky nastaví poměrně krátký čas praní – cca 45 min. Prádlo je přesto vyprané dobře.“ Stačí vybrat program Bavlna, Smíšené prádlo nebo Syntetika a AI se postará o zbytek. Aplikace LG ThinQ – ovládání z gauče Přes Wi-Fi se pračka připojí k aplikaci LG ThinQ. Co všechno umí? Ovládání na dálku, sledování spotřeby energie, zobrazení zbývajícího času a hlavně – stahování nových pracích programů. Tereza z Prahy je nadšená: „Funkce stažení dalších programů přes aplikaci je naprosto úžasná. Program na džíny, jen odstředění…“ Funkce Smart Diagnosis pomůže identifikovat problémy – aplikace dokáže diagnostikovat závady a navrhnout řešení. LG PRAČKA ZA 8 792 KČ Direct Drive motor s 10letou zárukou Motor Inverter Direct Drive je přímo připojený k bubnu – žádné řemeny, žádné zbytečné součástky. Výsledkem je tichý provoz a vysoká spolehlivost. LG na tento motor poskytuje 10letou záruku. Vojtěch z Ostravy potvrzuje: „Není tak hlučná, jak jsem čekal.“ Michael z Prahy má zkušenost: „Pračky značky LG jsou nejméně poruchové na celém trhu. Vyměnil jsem 15 let starý kus za nový.“ Kompaktní rozměry, velký buben Hloubka 49 cm (53,5 cm s dvířky) umožňuje instalaci i do menších koupelen. Přesto kapacita činí 8,5 kg – dost na ložní prádlo nebo bundy. Energetická třída A a spotřeba 48 kWh/100 cyklů šetří účty. Jan z Mnichova Hradiště koupil pračku babičce: „Pere prádlo, je tichá a ovládá se jedním kolečkem s českými popisky. Oproti staré pračce žere jen cca polovinu proudu.“ Pro koho je pračka vhodná? LG FA2S8V3GN3W za 8 792 Kč cílí na zákazníky, kteří chtějí chytrou pračku s Wi-Fi a AI funkcemi v kompaktním provedení. Direct Drive motor s 10letou zárukou, aplikace ThinQ a možnost stahovat nové programy – to je nadstandardní výbava za rozumnou cenu. Hodnocení 4,7 z 5 od 125 zákazníků a reklamovanost pouhých 0,13 % při 2000+ prodaných kusech mluví za vše. 93 % zákazníků pračku doporučuje. KOUPIT LG PRAČKU Na co si dát pozor? Jiří ze Zlína napsal detailní recenzi o AI funkcích: „Pokud do pračky dáte froté prostěradlo plus prádlo, pračka se snaží nekonečně dlouho vše vyprat, ale skončí nevyždímáno s chybou.“ Řešení? Program ruční praní-vlna zvládne i objemné kusy. AI někdy potřebuje lidský zásah. Lucie z Prahy upozorňuje: „Před spuštěním programu se na displeji neukazuje doba praní.“ Jaroslava ze Zlína by uvítala info o spotřebě vody. A jeden zákazník zmiňuje chybějící zásobník na tekutý prací prostředek pro předpírku. Drobnosti, ale je dobré o nich vědět předem. Používáte chytré funkce u domácích spotřebičů, nebo je to pro vás zbytečnost? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza chytrá pračka LG slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024