Obří 86" MiniLED TV LG zlevnila o 22 tisíc! Má Dolby Vision IQ, 144 Hz a unikátní ovládání

Obří 86" QNED televize LG s Mini LED podsvícením a procesorem alpha 8 AI Gen2 stojí nyní 34 990 Kč
Nabízí 144Hz panel pro hry, 4× HDMI 2.1, Dolby Vision IQ a systém WebOS s 4 lety aktualizací
Původně stála 57 490 Kč – sleva přes 22 tisíc je na 218cm úhlopříčku výrazná

Jakub Kárník
Publikováno: 6.1.2026 22:00

Chcete opravdu velkou televizi za rozumné peníze? LG 86QNED86A6A je 218cm QNED televize s Mini LED podsvícením, která původně stála 57 490 Kč. Nyní ji na Alze seženete za 34 990 Kč s kódem VYPRODEJ30. Za obří úhlopříčku a slušnou výbavu je to zajímavá nabídka.

QNED s Mini LED – co to znamená?

LG kombinuje Quantum Dot technologii s Mini LED podsvícením a lokálním stmíváním (Advanced Local Dimming). Výsledkem je lepší kontrast a barevné podání než u běžných LED televizí.

Je tu ale háček: LG neuvádí počet stmívacích zón. U prémiových Mini LED televizí se výrobci často chlubí stovkami až tisíci zón – tady to číslo zřejmě není tak impozantní. Je to spíše základní Mini LED, ne prémiová implementace. Ale na 86″ úhlopříčce i méně zón udělá svou práci.

144 Hz pro hráče

Panel zvládá 100/120 Hz nativně, v herním režimu až 144 Hz při 4K rozlišení. K dispozici jsou 4× HDMI 2.1 s podporou AMD FreeSync Premium, VRR a ALLM. Pro PS5, Xbox Series X nebo PC s moderní grafickou kartou ideální kombinace.

Procesor alpha 8 AI Gen2 se stará o 4K Super Upscaling – vylepšuje rozlišení, jas i čistotu obrazu u obsahu s nižším rozlišením. Podpora HDR zahrnuje Dolby Vision IQ, HDR10 a HLG Pro. Matný povrch obrazovky minimalizuje odrazy – oceníte při denním sledování.

WebOS a Magic Remote

Systém WebOS patří k nejpropracovanějším na trhu. LG garantuje 4 velké aktualizace v průběhu 5 let – televize tak zůstane aktuální. Kompletní nabídka českých i globálních aplikací: Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV, Oneplay, SledováníTV a další.

V balení najdete Magic Remote – ovladač s pohybovým senzorem, který funguje jako air mouse. Můžete kurzorem ukazovat na obrazovku, scrollovat a používat hlasové příkazy. AI funkce zahrnují rozpoznávání hlasu, personalizovaná doporučení a AI Chatbot pro řešení problémů.

Rozměry a instalace

218cm úhlopříčka znamená rozměry 192,8 × 110,8 cm (bez stojanu). Hmotnost 58,2 kg vyžaduje buď pevný stolek, nebo montáž na zeď (VESA 600×400). Alza nabízí službu vynesení a montáže – u takové televize to dává smysl.

Reproduktory mají výkon 20 W s podporou Dolby Atmos a virtuálního prostorového zvuku 9.1.2. Na 86″ televizi je to minimum – soundbar nebo domácí kino doporučuji. Funkce WOW Interface umožňuje ovládat kompatibilní LG soundbar přímo z televize.

Pro koho je televize vhodná?

LG 86QNED86A6A za 34 990 Kč cílí na zákazníky, kteří chtějí velkou úhlopříčku s Mini LED a WebOS za rozumné peníze. 86″ od značkového výrobce se 144Hz panelem, Dolby Vision a 4 lety aktualizací je solidní nabídka.

Jaká je ideální vzdálenost od 86″ televize? Kolik metrů máte v obýváku?