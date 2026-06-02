Nejlepší televize za 20 tisíc! Tento prémiový model LG s MiniLED stál loni více než dvojnásobek

LG 65QNED93A6A je 65" 4K Mini-LED (QNED) televize vyšší třídy s Precision Dimming, procesorem alpha 8 AI GEN2, Dolby Vision i Atmos a herním režimem až 144 Hz s VRR Loni stála 44 990 Kč, na velkých eshopech bývá kolem 24 990 Kč, ale na Heurece ji jeden obchod (ab-com.cz) srazil až na neuvěřitelných 20 819 Kč Za tu cenu jeden z nejlepších Mini-LED televizorů na trhu; je to Mini-LED, ne OLED – což je výhoda do světlejších místností Jakub Kárník Publikováno: 2.6.2026 08:00 Chcete prémiovou 65″ televizi za zlomek původní ceny? LG 65QNED93A6A se na Heurece dá pořídit už od 20 819 Kč, přitom loni startovala na 44 990 Kč. Pojďme se podívat, proč je to v této chvíli mimořádná nabídka – a jestli zvolit Mini-LED, nebo OLED. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiový Mini-LED s vynikajícím jasem a kontrastem do běžného i světlého obýváku a špičkové herní funkce.⚠️ Zvažte, že je to Mini-LED (ne OLED), spadá do energetické třídy G a model QNED93 nepodporuje Ambient FILMMAKER MODE.💡 Cena od 20 819 Kč na Heurece je výrazně pod běžnými 24 990 Kč u velkých eshopů – ceny ve srovnávači se ale mění, ověřte si je. Proč je teď za 20 819 Kč malý zázrak Televize přišla na trh za 44 990 Kč, postupně klesla na 35 000 Kč a dnes ji velké eshopy nabízejí kolem 24 990 Kč v akcích. Na Heurece ji ale jeden obchod (ab-com.cz s dobrými recenzemi) srazil až na 20 819 Kč – a za tu cenu jde podle nás o jeden z nejlepších Mini-LED televizorů na trhu. Dostanete Precision Dimming s lokálním stmíváním pro hluboký kontrast, výkonný procesor alpha 8 AI GEN2, Dolby Vision i Dolby Atmos, široký barevný gamut a pro hráče 144Hz herní režim s VRR, FreeSync Premium, ALLM a HDMI eARC. Systém webOS dostává aktualizace až pět let. Je to prostě vyšší třída za cenu nižší třídy. Mini-LED, nebo OLED? Tahle otázka napadne každého. Mini-LED (tahle LG) umí vyšší jas, takže exceluje ve světlejších a prosluněných místnostech a nemusíte se bát vypálení obrazu. OLED má zase dokonale černou a lepší pozorovací úhly, hodí se hlavně do zatemněných místností, bývá ale dražší a vyžaduje péči proti vypálení. Pokud sledujete televizi přes den nebo v běžně osvětleném obýváku, je Mini-LED v této ceně rozumnější volba – a tento QNED93 je navíc model vyšší třídy s kvalitním lokálním stmíváním. Pro kvalitní velký televizor do běžného obýváku za skvělou cenu je to teď jedna z nejlepších voleb. Jen myslete na to, že ceny na srovnávači kolísají, takže si před nákupem ověřte aktuální cenu i konkrétní obchod. V době psaní tohoto článku byli na skladě 4 kusy.