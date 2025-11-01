TOPlist

Black Friday srazil cenu této televize LG na minimum! Má QNED Mini LED panel, až 144 Hz a umělou inteligenci

  • Původní cena činila 32 990 Kč, aktuálně v Black Friday na Alze stojí jen 17 490 Kč
  • Nabízí QNED Mini LED panel se 4K rozlišením, HDR10 a 144Hz obnovovací frekvencí
  • Využívá AI procesor α8 Gen2, WebOS s 4 aktualizacemi a má herní režim s VRR a FreeSync Premium

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
1.11.2025 08:00
Ikona komentáře 0
LG 65QNED85A6C se soundbarem na stene

Slevu na 65palcovou televizi LG 65QNED85A6C bychom si troufli zařadit k těm, které jsou letos nejzajímavější. Při uvedení na trh stála 32 990 Kč, nyní ji v rámci Black Friday pořídíte na Alze za pouhých 17 490 Kč. Nabízí špičkový Mini LED QNED panel se 144Hz obnovovací frekvencí, výkonný AI procesor α8 Gen2 a bohatou výbavu pro filmové nadšence i hráče.

Špičkový obraz díky technologii QNED Mini LED

Model LG 65QNED85A6C kombinuje technologii Mini LED s pokročilým lokálním stmíváním (Advanced Local Dimming), díky čemuž dosahuje vysokého kontrastu a hluboké černé i v tmavých scénách. Obraz v rozlišení 4K Ultra HD navíc podporuje HDR10 a Dolby Vision, takže vynikne každý detail filmu či seriálu.

LG 65QNED85A6C render predni strana pohled z boku

Panel využívá technologii Dynamic QNED Color Pro s certifikovaným 100% barevným objemem DCI-P3 od Intertek, takže barvy působí přirozeně a živě. Matný povrch eliminující odrazy navíc zajistí skvělou viditelnost v jakémkoli prostředí.

UŠETŘÍM NA TELEVIZI LG

Obnovovací frekvence až 144 Hz v herním režimu umožní plynulý pohyb bez rozmazání a zpoždění – ať už připojíte herní konzoli nebo výkonné PC.

Umělá inteligence v obraze i zvuku

O zpracování obrazu a zvuku se stará nový procesor α8 AI Gen2, který analyzuje scény v reálném čase a optimalizuje barvy, jas i kontrast. Funkce AI Picture Pro a Dynamic Tone Mapping Pro zlepšují hloubku a jas, zatímco AI Sound Pro vytváří virtuální prostorový zvuk až v konfiguraci 9.1.2.

LG 65QNED85A6C procesor

Televize dokáže rozpoznat žánr obsahu a automaticky přepnout na nejvhodnější nastavení. Režim FILMMAKER Mode zajistí, že filmy uvidíte v podobě, jakou zamýšlel režisér.

Nechybí ani inteligentní ovladač LG Magic Remote s pohybovým senzorem a tlačítkem pro hlasové ovládání AI funkcí, které rozumí češtině.

Herní funkce a rychlý systém WebOS

LG 65QNED85A6C je skvělou volbou pro hráče. Podporuje AMD FreeSync Premium, VRR a ALLM – automatické přepnutí do režimu s nízkou latencí při zapnutí konzole. Díky tomu získáte rychlou odezvu a plynulý obraz bez trhání.

Systém WebOS je rychlý, přehledný a nabízí přístup k nejpopulárnějším streamovacím službám, včetně Netflixu, Disney+, HBO Max nebo Apple TV+. LG navíc garantuje čtyři velké aktualizace systému během pěti let, takže vaše TV zůstane dlouhodobě aktuální a bezpečná.

Rozhraní WOW Interface umožňuje snadno ovládat zvuk a nastavení soundbaru přímo z obrazovky TV. Vše je připraveno na pohodlný domácí kino setup.

Elegantní design a plná konektivita

Elegantní rámečky a hloubka pouhých 30 mm umožňují montáž na stěnu (VESA 300 × 300). Televize disponuje 4× HDMI 2.1, 2× USB, LAN portem a Bluetooth. Zvuk zajišťuje 20W reproduktorový systém s Dolby Digital a AI Clear Sound pro čistší dialogy.

LG 65QNED85A6C na stene se soundbarem

Navzdory rozměrům má TV úspornou energetickou třídu E a díky funkci AI Energy Mode optimalizuje spotřebu podle osvětlení v místnosti.

Pro koho dává smysl?

LG 65QNED85A6C je ideální pro uživatele, kteří chtějí velkou, moderní a všestrannou televizi s kvalitním obrazem i zvukem, aniž by museli sáhnout po drahém OLEDu. Díky kombinaci Mini LED, AI procesoru a herních technologií poslouží stejně dobře filmofilům i hráčům.

KOUPIT LG 65QNED85A6C

Při aktuální ceně 17 490 Kč jde o jednu z nejlepších nabídek letošního Black Friday v segmentu velkých prémiových 4K televizí. Pokud uvažujete o výměně staré TV, tahle je volba, kterou nebudete litovat.

Plánujete využít akce na tuto televizi?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
