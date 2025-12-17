Tato 55" televize LG má spoustu chytrých funkcí a prostorový zvuk, teď stojí jen 8 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Televize LG 55UA73006LA z modelové řady 2025 je nyní v akci za 7 890 Kč místo původních 11 490 Kč Nabízí 55" 4K UHD panel s procesorem alpha 7 AI Gen8 a operačním systémem webOS 25 Hodí se pro běžné sledování, ale hráče a filmové nadšence limituje 60Hz obnovovací frekvence a absence Dolby Vision Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte velkou televizi s moderními AI funkcemi a nechcete za ni utratit velké peníze, aktuální nabídka na LG 55UA73006LA stojí za pozornost. Tento 55palcový model z letošní řady se nyní prodává za 7 890 Kč, přičemž při uvedení na trh před několika měsíci stál 11 490 Kč. Sleva činí více než 3 500 Kč, což představuje úsporu přes 30 %. Co televize nabízí LG 55UA73006LA disponuje 4K UHD rozlišením (3 840 × 2 160 pixelů) a procesorem alpha 7 AI Gen8, který se stará o vylepšování obrazu pomocí umělé inteligence. Funkce 4K Super Upscaling dokáže zvýšit rozlišení obsahu s nižší kvalitou tak, aby na velké obrazovce vypadal lépe. Televize podporuje HDR10 Pro a HLG, což zajistí širší dynamický rozsah u kompatibilního obsahu. Z pohledu chytrých funkcí běží televize na webOS 25 s podporou aktualizací po dobu 5 let v rámci programu webOS Re:New. K dispozici jsou AI nástroje jako AI Voice ID pro rozpoznání hlasu jednotlivých členů domácnosti, AI Search s integrací Microsoft Copilot nebo AI Picture Wizard pro personalizaci obrazu. Nechybí podpora Apple AirPlay, Google Cast ani integrace s chytrou domácností přes Google Home a Apple HomeKit. CHCI TELEVIZI LG V AKCI Zvukový systém s výkonem 20 W využívá virtuální prostorový zvuk 9.1.2 kanálů generovaný pomocí AI. Pro lepší zážitek však výrobce doporučuje připojení soundbaru, s nímž televize umí spolupracovat prostřednictvím funkce WOW Orchestra. Kde jsou kompromisy Za příznivou cenu je nutné počítat s několika omezeními. Televize využívá klasický LED panel s přímým podsvícením, nikoliv OLED nebo QLED technologii. To znamená horší úrovně černé a kontrastu ve srovnání s dražšími modely. Chybí také podpora Dolby Vision, která je u filmových nadšenců oblíbená. Zásadním limitem je nativní obnovovací frekvence pouhých 60 Hz. Přestože televize podporuje VRR (Variable Refresh Rate), funguje pouze do 60 Hz. Pro hráče, kteří chtějí využít plný potenciál moderních konzolí nebo herních PC s vyššími snímkovými frekvencemi, to představuje výrazné omezení. Akční hry a rychlé sportovní přenosy tak nebudou vypadat tak plynule jako na 120Hz panelech. Důležité je také zmínit, že ovladač AI Magic Remote není součástí balení – v krabici najdete pouze standardní dálkový ovladač. Pokud chcete využívat hlasové funkce a ovládání pohybem, musíte si Magic Remote dokoupit samostatně. Pro koho je televize vhodná LG 55UA73006LA představuje rozumnou volbu pro uživatele, kteří hledají velkou 4K televizi s moderním systémem za příznivou cenu. Hodí se do obývacích pokojů či ložnic pro sledování filmů, seriálů a běžného televizního vysílání. Ocení ji také majitelé chytré domácnosti díky široké podpoře ekosystémů Google a Apple. KOUPIT LG 55UA73006LA Naopak bych ji nedoporučoval náročným hráčům kvůli 60Hz panelu ani filmovým nadšencům, pro které je důležitá podpora Dolby Vision a hlubší černá barva. Ti by měli sáhnout po dražších modelech s OLED nebo QLED technologií. Zaujala vás tato televize za aktuální cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce LG Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024