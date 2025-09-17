Tahle 55" QNED televize LG prudce zlevnila! Láká na umělou inteligenci a kvalitní audio Hlavní stránka Zprávičky LG 55QNED82A6B zlevnila z původních 20 990 Kč na 10 983 Kč Televize nabízí 55" QNED displej s procesorem alpha 7 AI Gen8 Součástí balení je ovladač Magic Remote s dedikovaným AI tlačítkem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.9.2025 06:00 3 komentáře 3 Pokud vyhlížíte novou televizi s pokročilými funkcemi, máme pro vás zajímavý tip. LG 55QNED82A6B z letošní modelové řady aktuálně seženete za 10 983 Kč, což představuje pokles na polovinu původní ceny. Při uvedení na trh stála televize 20 990 Kč, ještě minulý měsíc se pak prodávala za více než 14 tisíc korun. QNED panel nové generace s certifikovanými barvami Ovladač Magic Remote a šestice AI funkcí WebOS 25 s garancí dlouhé podpory Výbava pro příležitostné hráče Zvukový systém s virtuálními kanály Pro koho je televize ideální? Dostupnost a současná cena QNED panel nové generace s certifikovanými barvami Základem televize je 55palcový QNED panel s rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů). LG nasadilo technologii Dynamic QNED Color Pro, která podle certifikace Intertek pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3. V praxi to znamená věrnější zobrazení barev oproti standardním LCD panelům. Televize také disponuje funkcí lokálního stmívání (Local Dimming) pro lepší kontrast mezi tmavými a světlými částmi obrazu. O zpracování obrazu se stará procesor alpha 7 AI Gen8, který v reálném čase analyzuje obsah a optimalizuje parametry obrazu. Funkce 4K Super Upscaling vylepšuje rozlišení, jas a čistotu obrazu s nižším než 4K rozlišením, což oceníte při sledování starších pořadů nebo streamování v horší kvalitě. UŠETŘÍM NA TELEVIZI LG Ovladač Magic Remote a šestice AI funkcí V balení najdete ovladač AI Magic Remote s dedikovaným tlačítkem pro umělou inteligenci. Díky pohybovému senzoru funguje jako vzdušná myš – stačí ukázat na obrazovku a kliknout. Scrollovací kolečko usnadňuje procházení menu. Televize nabízí šest hlavních AI funkcí: AI Voice ID rozpoznává hlas jednotlivých členů domácnosti a nabízí personalizovaná doporučení. AI Search umožňuje vyhledávat obsah hlasem napříč všemi aplikacemi. AI Chatbot pomáhá s nastavením televize a řešením problémů. AI Concierge navrhuje obsah podle historie sledování. AI Picture Wizard nastaví obraz podle vašich preferencí výběrem z testovacích obrázků. AI Sound Wizard podobně optimalizuje zvuk podle vašeho vkusu. WebOS 25 s garancí dlouhé podpory Televize běží na operačním systému webOS 25 s garancí čtyř velkých aktualizací během pěti let. Systém nabízí přístup ke všem populárním streamovacím službám včetně Netflix, Disney+, HBO Max nebo české služby Oneplay. Podporuje také Apple AirPlay 2, Chromecast a DLNA pro snadné sdílení obsahu z mobilních zařízení. Z aplikací máte přístup k LG Channels s bezplatným obsahem nebo ke cloudovým herním službám. Televizor podporuje HbbTV pro interaktivní funkce českých televizních stanic a umožňuje USB nahrávání vysílání na externí disk. Výbava pro příležitostné hráče Hráči ocení podporu Variable Refresh Rate (VRR) s frekvencí až 60 Hz, která eliminuje trhání obrazu při hraní. Režim ALLM (Auto Low Latency Mode) automaticky přepíná do herního režimu s minimální odezvou. Televize disponuje třemi HDMI 2.0 porty s podporou eARC na jednom z nich pro připojení soundbaru. K dispozici je také jeden USB port pro přehrávání médií nebo nahrávání. Zvukový systém s virtuálními kanály Televizor je vybaven 20W reproduktory s technologií virtuálního prostorového zvuku 9.1.2 kanálů. Algoritmy hlubokého učení vytvářejí iluzi zvuku přicházejícího ze všech stran. Funkce AI Clear Sound vylepšuje čistotu dialogů, zatímco Dynamic Sound Booster zesiluje basové tóny. Pro lepší zvukový zážitek lze připojit soundbar a ovládat jej přímo z menu televize pomocí rozhraní WOW Interface. Pro koho je televize ideální? LG 55QNED82A6B se hodí především pro domácnosti hledající velkou obrazovku do světlé místnosti. QNED technologie nabízí vyšší maximální jas než běžné LCD panely, takže obraz zůstává čitelný i při denním světle. Díky matné obrazovce se nemusíte obávat odlesků. KOUPIT LG 55QNED82A6B Televize zaujme také uživatele preferující intuitivní ovládání – Magic Remote s pohybovým senzorem je jednodušší než klasické ovladače s desítkami tlačítek. Širokou paletu AI funkcí ocení ti, kdo chtějí personalizovaná doporučení a snadné vyhledávání obsahu hlasem. Dostupnost a současná cena LG 55QNED82A6B aktuálně pořídíte za 10 983 Kč na Heurece, kde najdete přehled všech dostupných obchodů. Za tuto cenu získáte moderní 55palcovou televizi s procesorem optimalizovaným pro AI funkce, certifikovaným barevným podáním a dlouhou softwarovou podporou. V této cenové kategorii představuje zajímavou alternativu k základním modelům konkurence. Zvažujete koupi této televize za aktuální cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 3 komentáře Vložit komentář česko LG Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? 