Xiaomi prý chystá nejlevnější mobil se 108megapixelovým foťákem

Už někdy v červenci se objevily spekulace, že Xiaomi chystá nové levné telefony se 64mpx a 108mpx fotoaparáty. A to až tak levné, že minimálně ten vybavenější by mohl být nejlevnějším mobilem s tímto pokročilým senzorem na světě. Několik dalších týdnů bylo kolem těchto přístrojů ticho. Dokud se nyní neobjevily nové indicie od dobře informovaného tipéra na sociální síti Weibo. Levný Xiaomi telefon se 108megapixelovým fotoaparátem má prý pracovní označení Gauguin Pro.

Pracovní název by měl být pro dva zmíněné telefony vlastně totožný. Druhý model se 64megapixelovým foťákem jen nemá přídomek Pro. Přesné ceny se zatím neví, nicméně se skutečně spekuluje o tom, že se v této sérii dočkáme zatím nejlevnějšího mobilu s fotoaparátem se 108 megapixely. Vzhledem k zařazení do co nejnižší cenové kategorie se současně počítá s tím, že půjde o telefony uvedené pod značkou Redmi. Žádné další specifikace zatím odhaleny nebyly, prý se telefony objeví velmi brzy. Jestli se spekulace potvrdí, určitě půjde o lákavé modely. Levný Xiaomi telefon zatím známý jako Gauguin Pro by mohl pěkně provětrat konkurenci.

Jak moc vám záleží na počtu megapixelů u mobilního foťáku?

Zdroj: GSMArena