Už nějakou dobu víme, že Netflix chystá levnější předplatné, které bude zobrazovat reklamy. V tuto chvíli není jasné, zda bude k dispozici ve všech, nebo pouze vybraných regionech a nyní na internet unikají další podrobnosti, které se většině uživatelů líbit nebudou.

Zdrojový kód iOS aplikace Netflix prozradil, že uživatelé přijdou o možnost stahování filmů a seriálů do telefonu. Pokud byste si tedy dělali na levnější předplatné zálusk a zároveň chtěli sledovat obsah třeba v letadle, měli byste smůlu. Ředitel společnosti Netflix, Ted Sarandos navíc sdělil, že chystaný tarif sice dostane většinu Netflix obsahu, ale něco bude vynecháno.

Zde hodně záleží, co tím básník chtěli říct. Kdyby šlo o nějaké bonusové epizody nebo pár neznámých filmů, asi by to většina uživatelů neřešila. V momentě, kdy by na platformě chyběl nějaký vlajkový obsah typu Stranger Things by se už dalo bavit o tom, zda má podobné předplatné vůbec smysl. Poslední ranou je pak spekulace o kvalitě obrazu, která by měla být omezena na pouhých 480p, což je v dnešní době trochu zarážející.

Dávalo by vám levnější Netflix předplatné smysl?

Zdroj: The Verge