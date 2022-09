Levnější Netflix s reklamami prý bude dřív než bylo v plánu

Nový druh předplatného, které bude pro diváky levnější a současně bude obsahovat reklamy a další omezení, údajně nakonec spustí společnost Netflix o několik měsíců dříve oproti původnímu plánu. Původním oznámeným termínem postupného zavádění byl úvod roku 2023. Nyní se prý firma snaží start přesunout na 1. listopad 2022. Hlavním důvodem má být fakt, že velmi podobnou nabídku plánuje také ještě letos spustit konkurenční Disney+.

Jelikož je účelem těchto nových předplatných získat další skupiny diváků, bylo by dřívější spuštění pochopitelně výhodnější. Disney+ má v plánu zahájit levnější streamování s reklamami 8. prosince. Na záměru Netflixu otestovat toto nové předplatné jen v několika zemích, které mají vyšší potenciál přilákat inzerenty, se ale nic nemění. Dál se tedy předpokládá, že novinka začne od prvních dní fungovat například v USA, Velké Británii, Kanadě nebo v Německu.

Levnější Netflix předplatné obsahující reklamy by mělo podle odhadů stát lehce přes polovinu částky, kterou diváci platí v běžném režimu. Samotný inzertní obsah by měl zabírat čtyři minuty na jednu hodinu seriálu. U filmů by asi byly reklamy na začátku. Mezi další omezení tohoto předplatného má patřit i vypnutá možnost stahování obsahu pro offline sledování.

Které streamovací služby si teď platíte?

Zdroj: 91mobiles