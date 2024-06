Nejlepší herní notebook do 25 tisíc: Lenovo LOQ v Česku podstatně zlevnil!

Lenovo LOQ je solidní řada laptopů nabízející fajn poměr cena/výkon

Jeden z nich nyní podstatně zlevnil, v akci stojí jen 24 tisíc

Má grafiku RTX 4060, solidní 12jádrový procesor a 512GB SSD disk

Hledáte herní notebook s dobrou grafickou kartou a solidním výkonem, ale nechcete utrácet horentní sumy? Pak by vás mohl zaujmout model Lenovo LOQ 15IRH8, který je v současnosti v e-shopu Alza k dispozici za velmi zajímavých 23 990 Kč. Před rokem stál 34 990 Kč, za podobné peníze nic výkonnějšího neseženete.

Srdcem notebooku je procesor Intel Core i5 13500H generace Raptor Lake, doplněný o grafickou kartu NVIDIA GeForce RTX 4060 s 8 GB pamětí. Jedná se navíc o výkonnější 115W verzi s MUX Switchem. Díky tomuto přepínači dostane vyšší výkon, jelikož MUX Switch obchází integrovanou grafiku, čímž se snižuje latence a zvyšuje se snímková frekvence u her. Většina levných notebooků ho nemá a tak dedikovaná grafika signál nejprve posílá do té integrované, která ho pošle do monitoru.

Na laptopu rozjedete většinu náročných her jako je Starfield, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy či Call of Duty: Modern Warfare III na vysoké detaily, více než 60 snímků za vteřinu a od ruky vám půjde díky Nvidia grafice i práce v editorech fotografií a videa.

Displej má úhlopříčku 15,6″, nabízí Full HD rozlišení a 144 Hz obnovovací frekvenci, což rozhodně přijde u kompetitivních titulů vhod. Jedná se o IPS panel s jasem 350 nitů. Paměť RAM má kapacitu 16 GB DDR5 a pro ukládání dat slouží 512GB SSD disk. Výbava dále zahrnuje podsvícenou klávesnici, čtečku otisků prstů, Bluetooth 5.1 a Wi-Fi 6.

Kapacita baterie je 60 Wh, někde se bohužel šetřit muselo. V kombinaci se nepříliš úsporným Intelem vám tento stroj dá přibližně 3-5 hodin, budeme-li se bavit o nenáročné kancelářské práci. Potěší však předinstalovaný Windows 11 ve verzi Home.

Co říkáte na poměr cena/výkon u tohoto laptopu?