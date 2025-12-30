Chromebook za pár korun! Tenhle od Lenova má Full HD displej, nízkou hmotnost a solidní výkon Hlavní stránka Zprávičky Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 3 s 12,2" dotykovým displejem stojí nyní 8 190 Kč s kódem VYPRODEJ5 Nabízí Intel N100, 8 GB RAM, otočný displej o 360° a výdrž baterie až 12 hodin V balení je 3měsíční Google AI Plus s Gemini Advanced a 100 GB Google One na rok zdarma Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Hledáte malý a lehký notebook na internet, který nestojí majlant? Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome je konvertibilní Chromebook s otočným displejem, který váží jen 1,25 kg a vydrží na baterii celý den. Běžně se prodává za 8 600 Kč, nyní ho na Alze seženete za 8 190 Kč s kódem VYPRODEJ5. Sleva není dramatická, ale pod deset tisíc těžko najdete lepší malý notebook na prohlížení webu a práci s dokumenty. Kompaktní konvertibilní konstrukce Flex 3 má 12,2″ dotykový IPS displej s rozlišením 1920 × 1200 pixelů a poměrem stran 16:10. Panel podporuje otočení o 360°, takže notebook můžete používat jako tablet, pro sledování filmů nebo klasicky s klávesnicí. Dotyk zvládá až desetibodový multitouch. Svítivost 300 nitů a 50% pokrytí NTSC nejsou oslnivé hodnoty, ale na běžnou práci v interiéru stačí. Celý notebook váží pouhých 1,25 kg a má rozměry 284 × 210 × 18,4 mm. V batohu ho téměř neucítíte. Konstrukce je plastová v modré barvě Abyss Blue – jeden uživatel upozorňuje, že povrch je „velmi rychle náchylný na škrábance“. Výkon pro běžnou práci Uvnitř pracuje Intel Processor N100 s taktem až 3,4 GHz a čtyřmi jádry. K tomu 8 GB LPDDR5 RAM a 128GB eMMC úložiště. Pozor – eMMC není SSD, je pomalejší, ale pro Chrome OS to není problém. Systém startuje za pár sekund a aplikace běží svižně. Výdrž baterie s kapacitou 47 Wh činí podle Lenova až 12 hodin, v praxi počítejte s 8–10 hodinami aktivního používání. Nabíjení probíhá přes USB-C o výkonu 45 W. Konektivita a výbava Na bocích najdete 2× USB 3.2 Gen 1, 1× USB-C (slouží i pro nabíjení a video výstup), čtečku SD karet a combo audio jack. Bezdrátově se připojíte přes Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3. Webkamera s rozlišením 1080p má fyzický kryt pro soukromí. Klávesnice je podsvícená, což oceníte při práci v šeru. LENOVO FLEX 3 CHROME ZA 8 190 KČ Chrome OS – výhoda i limit Tady je zásadní věc, kterou musíte vědět: nejde o Windows notebook. Běží na něm Chrome OS, což je operační systém od Googlu postavený kolem webového prohlížeče. Je rychlý, bezpečný, automaticky se aktualizuje a prakticky nevyžaduje údržbu. Aplikace instalujete z Google Play nebo používáte webové verze. Výhody jsou jasné – systém je svižný i na slabším hardwaru, nemusíte řešit antiviry a notebook je připravený k práci za pár sekund. Nevýhody? Nelze nainstalovat klasické Windows aplikace jako Microsoft Office (funguje pouze online verze), Photoshop nebo hry. Jeden uživatel v recenzi shrnuje: „Velká část aplikací nejde stáhnout nebo nejdou dát na celou obrazovku.“ Dárky v balení K Chromebooku dostanete 100 GB cloudového úložiště Google One na 12 měsíců a 3měsíční zkušební verzi Google One AI Premium včetně Gemini Advanced a 2 TB úložiště. Hodnota dárků převyšuje 1 650 Kč. Hráči Robloxu navíc získají exkluzivní jetpack a vznášedlo. Pro koho je Chromebook vhodný? Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome cílí na uživatele, kteří pracují převážně v prohlížeči – prohlížení webu, e-maily, Google Dokumenty, YouTube, Netflix. Pro studenty na zápisky a referáty je to ideální volba. Jeden uživatel to shrnul: „Jestli chcete jen něco do školy na zápisky a máte doma svůj stolní počítač, doporučuji tento.“ Hodnocení 4,4 z 5 potvrzuje, že za svou cenu notebook dává smysl. Oceňovaná je nízká hmotnost, dlouhá výdrž baterie a bezproblémový chod systému. KOUPIT LENOVO FLEX 3 CHROME Pokud ale potřebujete Windows aplikace, hrajete hry nebo pracujete s náročnějším softwarem, Chromebook není pro vás. Recenzent to říká jasně: „Jestli se rozhodujete mezi Windows a Googlem a rádi byste si zahráli i lepší hru, doporučuji zainvestovat a koupit si něco lepšího s Windows.“ Za podobnou cenu seženete základní Windows notebook, ale bude těžší a s kratší výdrží. Zkoušeli jste někdy Chromebook? Jaké jsou vaše zkušenosti? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce ChromeOS Lenovo Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1. Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024