Chromebook za pár korun! Tenhle od Lenova má Full HD displej, nízkou hmotnost a solidní výkon

  • Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 3 s 12,2" dotykovým displejem stojí nyní 8 190 Kč s kódem VYPRODEJ5
  • Nabízí Intel N100, 8 GB RAM, otočný displej o 360° a výdrž baterie až 12 hodin
  • V balení je 3měsíční Google AI Plus s Gemini Advanced a 100 GB Google One na rok zdarma

Jakub Kárník
30.12.2025 20:00
lenovo laptop jpg

Hledáte malý a lehký notebook na internet, který nestojí majlant? Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome je konvertibilní Chromebook s otočným displejem, který váží jen 1,25 kg a vydrží na baterii celý den. Běžně se prodává za 8 600 Kč, nyní ho na Alze seženete za 8 190 Kč s kódem VYPRODEJ5. Sleva není dramatická, ale pod deset tisíc těžko najdete lepší malý notebook na prohlížení webu a práci s dokumenty.

Kompaktní konvertibilní konstrukce

Flex 3 má 12,2″ dotykový IPS displej s rozlišením 1920 × 1200 pixelů a poměrem stran 16:10. Panel podporuje otočení o 360°, takže notebook můžete používat jako tablet, pro sledování filmů nebo klasicky s klávesnicí. Dotyk zvládá až desetibodový multitouch. Svítivost 300 nitů a 50% pokrytí NTSC nejsou oslnivé hodnoty, ale na běžnou práci v interiéru stačí.

notebook chromeos lenovo

Celý notebook váží pouhých 1,25 kg a má rozměry 284 × 210 × 18,4 mm. V batohu ho téměř neucítíte. Konstrukce je plastová v modré barvě Abyss Blue – jeden uživatel upozorňuje, že povrch je „velmi rychle náchylný na škrábance“.

Výkon pro běžnou práci

Uvnitř pracuje Intel Processor N100 s taktem až 3,4 GHz a čtyřmi jádry. K tomu 8 GB LPDDR5 RAM a 128GB eMMC úložiště. Pozor – eMMC není SSD, je pomalejší, ale pro Chrome OS to není problém. Systém startuje za pár sekund a aplikace běží svižně.

Výdrž baterie s kapacitou 47 Wh činí podle Lenova až 12 hodin, v praxi počítejte s 8–10 hodinami aktivního používání. Nabíjení probíhá přes USB-C o výkonu 45 W.

Konektivita a výbava

Na bocích najdete 2× USB 3.2 Gen 1, 1× USB-C (slouží i pro nabíjení a video výstup), čtečku SD karet a combo audio jack. Bezdrátově se připojíte přes Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3. Webkamera s rozlišením 1080p má fyzický kryt pro soukromí. Klávesnice je podsvícená, což oceníte při práci v šeru.

Chrome OS – výhoda i limit

Tady je zásadní věc, kterou musíte vědět: nejde o Windows notebook. Běží na něm Chrome OS, což je operační systém od Googlu postavený kolem webového prohlížeče. Je rychlý, bezpečný, automaticky se aktualizuje a prakticky nevyžaduje údržbu. Aplikace instalujete z Google Play nebo používáte webové verze.

Výhody jsou jasné – systém je svižný i na slabším hardwaru, nemusíte řešit antiviry a notebook je připravený k práci za pár sekund. Nevýhody? Nelze nainstalovat klasické Windows aplikace jako Microsoft Office (funguje pouze online verze), Photoshop nebo hry. Jeden uživatel v recenzi shrnuje: „Velká část aplikací nejde stáhnout nebo nejdou dát na celou obrazovku.“

Dárky v balení

K Chromebooku dostanete 100 GB cloudového úložiště Google One na 12 měsíců a 3měsíční zkušební verzi Google One AI Premium včetně Gemini Advanced a 2 TB úložiště. Hodnota dárků převyšuje 1 650 Kč. Hráči Robloxu navíc získají exkluzivní jetpack a vznášedlo.

Pro koho je Chromebook vhodný?

Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome cílí na uživatele, kteří pracují převážně v prohlížeči – prohlížení webu, e-maily, Google Dokumenty, YouTube, Netflix. Pro studenty na zápisky a referáty je to ideální volba. Jeden uživatel to shrnul: „Jestli chcete jen něco do školy na zápisky a máte doma svůj stolní počítač, doporučuji tento.“

Hodnocení 4,4 z 5 potvrzuje, že za svou cenu notebook dává smysl. Oceňovaná je nízká hmotnost, dlouhá výdrž baterie a bezproblémový chod systému.

Pokud ale potřebujete Windows aplikace, hrajete hry nebo pracujete s náročnějším softwarem, Chromebook není pro vás. Recenzent to říká jasně: „Jestli se rozhodujete mezi Windows a Googlem a rádi byste si zahráli i lepší hru, doporučuji zainvestovat a koupit si něco lepšího s Windows.“ Za podobnou cenu seženete základní Windows notebook, ale bude těžší a s kratší výdrží.

Zkoušeli jste někdy Chromebook? Jaké jsou vaše zkušenosti?

