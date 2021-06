Společnost Leica se proslavila zejména svými kvalitními fotoaparáty. Později začala spolupracovat s různými výrobci telefonů na foťácích pro jejich chytré telefony. Nedávno byl na trh uveden smartphone Sharp Aquos R6, na jehož obrovském snímači Leica spolupracovala. Nyní však uvádí svůj vlastní telefon Leitz Phone 1, kde fotoaparát, přirozeně, hraje prim.

Telefon Leitz Phone 1 společnosti Leica je tady

Pokud jste četli náš článek o již zmiňovaném telefonu Sharp Aquos R6, jistě si všimnete, že se mu Leitz Phone 1 v několika směrech velmi podobá. Zářným příklad toho je displej. Ten můžeme najít shodný u obou telefonů, tedy IGZO OLED displej s rozlišením 2730 x 1260 pixelů a variabilní obnovovací frekvencí v rozmezí 1 až 240Hz. Velikost předního panelu se pak zastavila na hodnotě 6,6 palců. Na poli zobrazovacích panelů tedy nelze co vytknout.

Pojďme se ale zaměřit na to, co hraje u tohoto telefonu tu nejdůležitější roli. Selfie fotoaparát nabízí 12,6 MPx a bude hrát spíše méně důležitou roli. Nicméně na druhé straně telefonu se odehrává to skutečně zajímavé.

Leica Leitz Phone 1 totiž přichází s obrovským 1palcovým snímačem o rozlišení 20Mpx, světelnosti f/1.9 a ohniskovou vzdáleností 19mm, který patří k největším v mobilním telefonu vůbec (společně se snímačem telefonu Sharp Aquos R6). Vhod také přijde ToF senzor nebo monochromatický režim, který známe z klasických foťáků Leica. Na zadní kruhový modul fotoaparátu bude možno nasadit magnetickou krytku.

Telefon Leitz Phone 1 dále rozhodně potěší baterií o kapacitě slušných 5 000mAh, podporou microSD karet až do velikosti 1 TB, odolností vůči vodě a prachu podle standardu iP68 či ultrazvuková čtečka otisků prstů.

Leica Leitz Phone 1⚡ #shorts

O chod smartphonu se pak stará paměť RAM o velikost 12GB, 256GB vnitřní úložiště, procesor Snapdragon 888 5G a operační systém Android ve verzi 11. Trochu zamrzí, že se budoucí majitelé nedočkají rovnou Androidu 12, ale přece má tento smartphone jiné přednosti.

Chystaný Galaxy S21 FE bude mnohem levnější než jeho předchůdce čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Tento bezesporu zajímavý fotomobil, je prozatím exkluzivitou v Japonsku, kde se začne prodávat v červenci za přibližně 36 000Kč. O rozšíření na další trhy prozatím nejsou žádné informace.

Jak důležitý je pro vás foťák na telefonu?

Zdroj: Engadget Japan