Unikátní telefon Leica Leitzphone v Česku zlevnil o 14,5 tisíce! Má špičkové foťáky a nádherné zpracování Hlavní stránka Zprávičky Leica Leitzphone (powered by Xiaomi) je ultra prémiový fotomobil s 6,9" OLED displejem (120 Hz, jas 3500 nitů), čipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB RAM, 1TB úložištěm a fototrojicí laděnou Leicou včetně 200Mpx teleobjektivu a fyzického Camera Ringu Na Alze ho teď koupíte v akci za 33 990 Kč — při uvedení v únoru stál 48 499 Kč, ušetříte tak přes 14 500 Kč Pod kůží je to vrcholné Xiaomi 17 Ultra s Leica designem, otočným Camera Ringem a exkluzivními režimy Leica M9 a M3 — pozor ale, hardware je s Xiaomi 17 Ultra identický Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Leitzphone je pro fotonadšence, kteří milují Leicu, ale nechtějí platit statisíce za tělo řady M. Na Alze ho teď pořídíte za 33 990 Kč místo únorové uváděcí ceny 48 499 Kč — a je fér rovnou říct, komu dává smysl a komu ne. Před nákupem se hodí ověřit cenu a dostupnost v detailu na Alze. CHCI LEITZPHONE V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud milujete Leicu, chcete nejlepší mobilní foto systém s fyzickým Camera Ringem a exkluzivní kus, který nikdo kolem nemá.⚠️ Zvažte, že hardware je identický s Xiaomi 17 Ultra (které je trochu levnější)💡 Za 33 990 Kč je to fotomobil pro nadšence a sběratele — kdo chce čistě hodnotu za peníze, sáhne po 17 Ultra. Proč je tenhle telefon zajímavý Leitzphone vychází z vrcholné vlajky Xiaomi 17 Ultra, ale posouvá ji blíž ke klasickému fotoaparátu. Dostává vlastní Leica design s červenou tečkou, hliníkový vroubkovaný rám a hlavně mechanický Camera Ring — fyzický otočný prstenec kolem fotomodulu, kterým řídíte zoom, expozici nebo filtry. To je prvek, který žádný jiný telefon nenabízí a vrací ovládání focení z displeje zpátky do prstů. Uváděcí cena byla 48 499 Kč, teď spadla na 33 990 Kč — což z něj poprvé dělá reálně zvažitelnou koupi, ne jen výkladní kousek. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Hvězdou je fotoaparát laděný Leicou. Hlavní 50Mpx snímač s 1″ čipem a světelností f/1,67 nabírá spoustu světla i po setmění, k tomu 50Mpx ultraširoký a hlavně 200Mpx teleobjektiv 75–100 mm, který přiblíží vzdálené objekty s detailem, jaký běžné mobily nezvládnou. Unikátem jsou režimy Leica Essential (M9 a M3 s filmem MONOPAN 50) — zpracování probíhá přímo v obrazovém procesoru, takže výsledek nejde napodobit dodatečnou editací ani jiným telefonem. Výkon dodává nejnovější Snapdragon 8 Elite Gen 5, displej je 6,9″ OLED s 1–120 Hz a jasem 3500 nitů. Baterie 6000 mAh se dobíjí 90 W kabelem i 50 W bezdrátově, k tomu IP68 a 1TB úložiště. KOUPIT ZA 33 990 KČ Praktická stránka a na co si dát pozor Camera Ring je při prvním setkání moment čisté radosti — konečně fyzické ovládání fotoaparátu. Jenže je fér zmínit háček, na který upozorňují i recenzenti: prstenec je záměrně volný (kvůli odolnosti proti pádům a prachu) a ta volnost se v praxi projeví — občas se přetočí, aniž byste chtěli, a nemá ten pevný, precizní chod, na jaký jsou majitelé pravých Leic zvyklí. Jako doplněk k dotykovému ovládání funguje skvěle, jako jediný ovladač míň. Druhá věc: telefon je velký a těžký (223 g), do malé ruky ani těsné kapsy se nehodí. A do třetice pro férovost — adaptér není v balení, takže 90W nabíječku si dokoupíte zvlášť. Na co si dát pozor: Leitzphone vs. Xiaomi 17 Ultra Leitzphone sdílí s Xiaomi 17 Ultra kompletní hardwarový základ — stejný čip, stejný 1″ snímač, stejný teleobjektiv i baterii. Kdo čeká jiný nebo lepší fotoaparát než u 17 Ultra, bude zklamaný; rozdíl je v designu, Camera Ringu a Leica režimech, ne v křemíku. A protože Xiaomi 17 Ultra stojí zhruba 29 000 Kč, dostáváte u něj identicky výkonný fotoaparát bez příplatku za Leica branding. Za Leitzphone si tedy připlácíte za značku, fyzický prstenec a exkluzivní M9/M3 režimy — pro fanouška Leicy to má hodnotu, pro racionálního kupce je 17 Ultra rozumnější. CHCI UŠETŘIT 14 500 KČ Verdikt: pro koho se to vyplatí Leica Leitzphone je sběratelský fotomobil, který kupujete srdcem, ne tabulkou. Za 33 990 Kč dostanete vrcholný hardware Xiaomi 17 Ultra zabalený do pravého Leica designu s unikátním Camera Ringem a režimy M9/M3, které nikde jinde nenajdete — a to o víc než 14 tisíc levněji než při únorovém uvedení za 48 499 Kč. Rozumný kupec ví, že identický výkon nabídne levnější 17 Ultra; fanoušek Leicy ví, že o to tu vůbec nejde. CHCI TENTO TELEFON Připlatili byste si za pravý Leica design a Camera Ring, nebo vezmete identicky výkonné Xiaomi 17 Ultra bez brandingu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Leica slevy Xiaomi Xiaomi 17 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025