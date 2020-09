Zajímavá podívaná. Šéf Xiaomi v laboratoři plné stovek mobilů k testování

Spoluzakladatel a ředitel firmy Xiaomi Lei Jun je známý svou aktivitou na sociálních sítích. Jednou za čas followerům předhodí zajímavý obsah, který odhaluje zákulisní fungování společnosti. Je o něm také známo, že se osobně podílí na testování a k produktům má opravdu velmi blízko. Dokazuje to i jeden z jeho posledních příspěvků, kde ukazuje tzv. Xiaomi Lab. Tedy testovací místnost, ve které probíhá testování asi 1800 mobilů.

Příspěvek pochází ze sociální sítě TikTok a jde tedy logicky o video. V něm šéf Xiaomi mimo jiné říká, že na testování míří telefony v periodických vlnách. Vždy na jeden měsíc je do laboratoře umístěno v jedné várce 200 mobilů. Když v pořádku projdou, mohou do prodeje. Lei Jun příspěvkem o Xiaomi Lab mimo jiné demonstruje fakt, kolik peněz a čau firma investuje do vývoje a kontroly výstupní kvality. Nejvyšší představitel Xiaomi také znovu zopakoval, že má společnost v plánu více konkurovat špičkovým vlajkovým modelům jiných značek. Uvedením telefonu Mi 10 Ultra to dala firma dost hlasitě najevo.

