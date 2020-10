Oppo za pár dní představí League of Legends variantu Find X2 Pro

Oppo za pár dní představí League of Legends variantu své vlajkové lodi Find X2 Pro. Telefon by měl být oficiálně představen již 19. října a rozhodně se je na co těšit. Přestože nejsme fanoušky této hry musíme uznat, že telefon vypadá opravdu skvěle.

League of Legends varianta Find X2 Pro se blíží

Tento měsíc slaví populární “lolko” 11 let od svého vzniku a Oppo se rozhodlo k této příležitosti vydat speciální verzi své vlajkové lodě. Díky úniku informací skrz sociální síť Weibo můžeme vidět, jak telefon vypadá už s předstihem. Zpráva kromě jiného uvádí, že se můžeme těšit na exkluzivní tapety a variantu s 8 GB RAM a 256 GB úložištěm. Telefon má na zadní straně logo Worlds 2020, což je název pro mistrovství světa, který se konal v Šanghaji.

Na zadní straně je pak vidět zeleno-modrý design právě ve stylu League of Legends. Jak můžeme vidět, je vyrobena ze skla, zatímco klasický model používá umělou kůži. Zbytek specifikací pak zůstává identický. Můžeme tak počítat se Snapdragonem 865, trojitým fotoaparátem či systémem ColorOS 7.

Jak se vám tato varianta líbí?