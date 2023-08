Last Train Home je ambiciózní česká hra

Jedná se o RTS strategii, která nás vtáhne do kůže československých legionářů

Nabídne mimo jiné i český dabing

České hry už několikrát vstoupily do dějin celosvětové popkultury, ať už je řeč o sérii Mafia, ArmA, nebo dalších titulech jako Kingdom Come: Deliverance, Euro Truck Simulator 2 či Factorio. Vývojáři ze studia Ashborne Games mají zálusk na další zapíchnutí pomyslné vlajky ve středu Evropy. Strategie Last Train Home nás vtáhne do kůže československých legionářů, kteří se chtějí vrátit domů.

Nyní Ashborne Games, kteří budou hru vydávat pod THQ Nordic posílají ven příběhový trailer, který díky kterému můžeme detailněji zjistit, o co ve hře ve skutečnosti půjde. Parádní artová grafika vyobrazuje historické osobnosti, mezi nimiž je kupříkladu i Tomáš Garrigue Masaryk. Hra je momentálně ve fázi vývoje a nemá stanovené přesné datum vydání, více informací (nejen) o něm bychom se měli dozvědět na akci THQ Nordic Digital Showcase 2023, která se koná 11. srpna.

Last Train Home | Story Trailer

Vývojáři se ale nechali hned několikrát slyšet, že chtějí hru vydat do konce letošního roku. Chystaná RTS strategie nabídne mimo jiné i český dabing. V tuto chvíli je k předobjednání na Steamu, PC je zatím zároveň jedinou platformou, na kterou se hra chystá.

Herní magazín Vortex před časem přinesl rozhovor s Petrem Kolářem, vedoucím studia Ashborne Games:

Vortex #261 | Diablo IV, Game Access a rozhovor o Last Train Home s Petrem Kolářem

Jak se těšíte na Last Train Home?

Zdroj: YouTube THQ Nordic