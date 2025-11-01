Sluchátka s ANC, 42h výdrží a herním režimem za 699 Kč. Tenhle model LAMAX pořádně zlevnil Hlavní stránka Zprávičky LAMAX NeoPods1 ANC klesla v Black Friday akci na Alze na 699 Kč z původních 1 499 Kč Sluchátka nabízejí aktivní potlačení hluku až o 30 dB a výdrž 42 hodin s pouzdrem V balení najdeme tři velikosti špuntů a USB-C kabel pro nabíjení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Česká značka LAMAX připravila na Black Friday zajímavou nabídku svých bezdrátových sluchátek NeoPods1 ANC. Model, který při uvedení stál 1 499 Kč, nyní Alza nabízí za pouhých 699 Kč, což představuje slevu 53 %. Za tuto cenu dostáváte sluchátka s aktivním potlačením hluku a dalšími funkcemi, které běžně najdeme u dražších modelů. Aktivní potlačení hluku a kvalitní zvuk LAMAX NeoPods1 ANC disponují technologií ANC s potlačením okolního hluku až o 30 dB, která se zaměřuje především na spodní frekvence. Kromě izolace od okolí nabízejí sluchátka také transparentní režim, který naopak zesílí zvuky z okolí, když potřebujete vnímat své prostředí. Kvalitu zvuku zajišťují kodeky AAC a SBC spolu s technologií BeatBass od LAMAXu. Pro hráče výrobce přidal herní režim s minimální latencí, který zajistí synchronizaci zvuku s obrazem během hraní. Každé sluchátko obsahuje vlastní mikrofon pro handsfree hovory a ovládání hlasových asistentů. Výdrž až 42 hodin s nabíjecím pouzdrem Samotná sluchátka vydrží na jedno nabití až 8 hodin, přičemž nabíjecí pouzdro přidává dalších 34 hodin provozu. Celková výdrž tak dosahuje 42 hodin, což pokryje i několikadenní cestování. Pouzdro se nabíjí přes USB-C konektor, který je dnes už standardem napříč elektronikou. Sluchátka využívají Bluetooth 5.3 pro stabilní spojení až na vzdálenost 15 metrů. Ovládání probíhá přes dotykové plochy přímo na sluchátkách – můžete přepínat skladby, upravovat hlasitost nebo přijímat hovory bez nutnosti vytahovat telefon. Odolnost a příslušenství v balení LAMAX NeoPods1 ANC mají certifikaci IPX4, která zaručuje odolnost proti potu a stříkající vodě. Hodí se tak i pro sportovní aktivity nebo venkovní použití. V balení kromě sluchátek a nabíjecího pouzdra najdete také tři velikosti silikonových špuntů pro optimální přizpůsobení různým uším a USB-C nabíjecí kabel. Za současnou cenu 699 Kč představují LAMAX NeoPods1 ANC zajímavou volbu pro všechny, kdo hledají bezdrátová sluchátka s ANC a dlouhou výdrží. Zvažujete pořízení sluchátek LAMAX NeoPods1 ANC za tuto akční cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Bezdrátová sluchátka Black Friday česko Lamax Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024