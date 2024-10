Lidl nabízí kuchyňské rádio DAB+ se slevou 60 %

Do paměti se mu vejde až 60 stanic

Zvládá alarm, časovač i stmívač

Někdo při vaření sleduje televizi, jiný si pouští rádio. To by ale mělo být malé, nemělo by nikde překážet a přitom by mělo mít dostatečně kvalitní zvuk. Takže vybrat ho někdy není snadné. Jeden zajímavý kousek má v nabídce svého e-shopu Lidl. Kuchyňské rádio od SILVERCRESTu nabízí zvuk v kvalitě DAB+, je maličké a má spoustu zajímavých funkcí.

Rádio SILVERCREST má rozměry pouhých 26 x 5,3 x 16,3 centimetrů, takže se vejde skoro kamkoliv. Jeho nevýhodou je, že nemá vlastní baterii, takže je potřeba mít ho poblíž zásuvky. Připojovací kabel má ale úctyhodných 2,3 metru, takže v kuchyni by neměl být až takový problém někam ho umístit.

Spoustu zajímavých funkcí

Asi nejvíc bude každého zajímat jeho zvuk a schopnosti přehrávání hudby. Do jeho paměti si můžete uložit až 60 stanic a chlubí se stabilním stereofonním příjmem. Je uzpůsobeno pro příjem moderního formátu digitálního rozhlasového vysílání DAB+ (Digital Audio Broadcasting), které nahradilo analogové FM vysílání. Stanice přitom můžete vyhledávat jak automaticky, tak i manuálně.

Lidl ho prodává nejen v tuzemsku, ale třeba i v Německu nebo ve Francii a hodnocení zákazníků je odevšud velmi dobré. Většina z nich se shoduje, že na tak malé rádio má nečekaně dobrý zvuk i dostatečnou hlasitost. Poměr cena/výkon se tady tak velmi povedl. Výrobek navíc dokáže zaujmout svým moderním designem a snadným ovládáním i nastavováním.

Pro větší přehlednost disponuje dvouřádkovým LCD displejem, jehož jas si můžete přizpůsobit. Stmívání nabízí ve 3 stupních, plus má automatický noční stmívač. Zobrazuje se na něm mimo jiné i čas, jehož formát si můžete sami vybrat. Zespodu má také LED světlo, které vám pomůže ovládat ho i potmě.

V kuchyni může pomoci ale třeba i jako minutka – tedy pro ohlídání času. Má integrovaný alarm, který si můžete nastavit buď ve formě předpřipraveného tónu, nebo spuštěním rádia. A možný je také opačný případ – neboli rádio si můžete předem nastavit s pomocí časovače na přesnou dobu, kdy se má vypnout. Což může být třeba až za 120 minut. A kuchyňské rádio SILVERCREST zvládá navíc 2 časovače zároveň.

Může posloužit třeba namísto vašeho vašemu mobilu nebo tabletu, když potřebuje dobít. A i když zejména mezi mladšími ročníky dnes hraje prim Spotify nebo třeba YouTube Music, tak spousta lidí pořád upřednostňuje “staré dobré rádio”, které potěší i mluveným slovem oblíbených moderátorů. Jako chvilkový odpočinek od moderních technologií…proč ne?

To nejlepší pak přichází na konec. Rádio seženete za velmi příznivou cenu. A nyní je navíc v akci o 60 % levnější.

Posloucháte v kuchyni rádio?

Zdroj: Pixabay, Lidl