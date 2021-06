Kdy a které telefony dostanou Android 12? Zde je seznam

Práce na poslední verzi operačního systému od Googlu pro chytré telefony jsou v plném proudu. Společnost usilovně testuje beta verze Androidu 12 například na svých telefonech Pixel a v minulosti také u série OnePlus 9. Beta testování by mnělo dále pokračovat minimálně do srpna. Informace o tom, kdy bude vydána stabilní verze prozatím nemáme. Seznam telefonů, které dostanou Android 12 však ano.

Kdy a které telefony dostanou Android 12?

Google Pixel

Majitelé těchto zařízení “to vyhráli”. Nová verze Androidu pro ně bude k depozici hned v den vydání. To by mohlo nastav přibližně v září tohoto roku, tedy alespoň pokud se bude Google držet stejného harmonogramu jako v případě Androidu 11.

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Časová osa Googlu pro vydání Androidu 12

Samsung

V případě jihokorejské společnosti bude seznam poněkud delší. Samsung totiž přislíbil celkem dvě tři velké systémové aktualizace pro nové telefony. To však není jediná dobrá zpráva, technologická společnost z Jižní Koreji také výrazně snížila dobu, kterou potřebuju k optimalizaci nových verzí systému. Android 12 by tak majitelé Samsungů měli vidět na svých zařízeních už přibližně tři nebo čtyři měsíce po vydání stabilní verze.

Samsung Galaxy S21

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy 21

Samsung Galaxy S20

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 FE

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 20

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy A

Galaxy A71

Galaxy A51

Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy Tab

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

OnePlus

Pro ty z vás, kteří vlastníte telefony značky OnePlus bohužel nemáme dobré zprávy. Společnost má totiž problémy s aktualizací na Android 11, respektive OxygenOS 11. OnePlus 8 jej obdrželo už měsíc po oficiálním vydání systému, nicméně OnePlus 71 OnePlus 6 a OnePlus Nord stále čekají. Není tak vůbec jasné, kdy se čínskému výrobci smartphonů podaří rozšířit Android 12.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus 9 Lite

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

OnePlus Nord

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7

LG

Společnost LG sice odchází se segmentu chytrý telefonů, nicméně přislíbila softwarovou podporu pro prémiové telefony v délce tří let. Pokud svému slibu dostojí, Android 12 dostanou tyto telefony:

LG Wing

LG Velvet

LG V50S

LG V50

LG G8

LG Q31

LG Q52

LG Q92

Xiaomi

Xiaomi nabízí široké portfolii chytrých telefonů a tomu také odpovídá rychlost aktualizací. Některé telefony již běží na Androidu 11, nicméně spoustu jich na aktualizaci teprve čeká. Například smartphony Mi 10 a Mi10T se nové verze operačního systému dočkaly teprve v únoru tohoto roku. Android 12 na ně tedy pravděpodobně nedorazí dříve než v roce 2022. Poslední verzi Androidu obdrží pravděpodobně také tyto zařízení:

Xiaomi Mi

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Redmi

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 9T

Redmi K30

Redmi K30 PRo

POCO

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO X3

POCO C3

POCO M3

Motorola

V případě Motoroly budeme velice struční. Android 12 totiž dostanou nejspíše pouze dva telefony: Motorola Edge+ a Motorola RAZR. Je možné, že se dostane i na další telefony, ale spíš se s tím nepočítá. Více bychom se měli dozvědět na konci letošního roku, stejně jako tomu bylo u Androidu 11.



Nokia

Ačkoliv Nokia slíbila, že bude držet tempo aktualizací s Pixely od Googlu, příliš se jí to nedaří. Android 11 dostala pouze Nokia 8.3 5G a to v únoru, ostatní zařízení běží stále na Androidu 10. Ať je situace ve finské společnosti jakákoliv, Android 12 by měl dorazit na tyto telefony:

Nokia X20

Nokia 8.3 5G

Nokia 8 V 5G UW

Nokia 5.4

Nokia 5.3

Nokia 3.4

Nokia 2.4

Nokia 1.3

Nenašli jste na seznamu své zařízení? Nezoufejte. Jakmile se dozvíme, které další telefony dostanou Android 12 a rozšíří již tak obsáhlý výčet zařízení, budeme vás informovat.

Jaký telefon a verzi systému máte vy?

