Asi by vás nenapadlo položit telefon jen tak u silnice a jít si zaběhat s tím, že si ho pak vyzvednete. Přesně to napadlo ale jistého Jednačtyřicetiletého muže, který si byl zaběhat s manželkou v okolí svého domu. Pak ale zpozoroval, že se k jeho odloženému mobilu blíží bílá dodávka. Poté, co dorazila k odloženému mobilu, jeden muž z posádky mobil vzal a chtěli odjet. Náš hrdina ale nasadil sprint a než dodávka dosáhla plné rychlosti, ji doběhl a mobil získal zpět.

Dotyčný muž byl totiž Mo Farah, čtyřnásobný olympijský vítěz a šestinásobný mistr světa v bězích na 5000 a 10 000 metrů. Přestože je to už víc než rok od ukončení jeho sportovní kariéry, dokázal, že stále je ve výborné formě.

A samozřejmě nebyl až tak naivní, jak to mohlo vypadat z předchozího textu. Jeho rezidence se totiž nachází v rozlehlém oploceném areálu v Surrey nedaleko Londýna. Silnice, u které mobil odložil, je soukromá a celý areál je hlídán ostrahou 24 hodin denně. Šéf ostrahy má nyní co vysvětlovat. Farah byl podle svědků hodně rozčilený a nechápal, jak se tam mohli zloději v tak nápadném autě dostat.

10,000m legend Sir Mo Farah nabs phone thieves – by sprinting after and chasing down their getaway van just like Usain Bolt https://t.co/QPmYsNud8f pic.twitter.com/wNc965tWoH

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 16, 2024