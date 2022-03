Kontakty Google zavádí nové spodní menu. Trochu chaoticky

Google aplikace Kontakty, která je v mnoha Android telefonech základním nástrojem pro uchovávání telefonních čísel a dalších údajů, prochází po krátké době dalším významným redesignem. Poté, co se aplikace během loňska převlékla do stylu Material You, nyní přichází na řadu zpřeházení některých prvků. Po vzoru jiných Google nástrojů se i Kontakty snaží zbavit takzvaného “hamburger menu” v horním rohu. Za tímto účelem vzniklo nové spodní menu, které se snaží vytlačené položky pojmout.

Spojování duplicit, odstraňování i obnovování záznamů, editace, import a export nebo správa nouzových telefonních čísel se bude nově provádět ze spodní nabídky, která bude podle všeho rozdělena na dvě části. První bude obsahovat samotný seznam kontaktů, druhá pak pod názvem Fix & Manage (český název zatím nevíme) obstará veškerou správu.

Tedy… téměř veškerou. Odstranění zmíněného hamburger menu totiž není úplně kompletní a z hlavní karty je stále k dispozici. Což je poněkud rušivé, když na displeji přibyla jedna další nabídka a další menu se nachází i pod profilovým obrázkem.

Se kterou aplikací v mobilu spravujete kontakty?

Zdroj: apolice