Pokémon GO si už brzy na některých starších telefonech nezahrajete

Všechno jednou končí. Platí to i o softwarové podpoře starších zařízení a systémů. Jeden významný konec nyní ohlásili vývojáři populární mobilní hry Pokémon GO. Tu nebude možné od října spustit na některých starších telefonech. Virtuální chytačku známých stvoření po celé planetě hrají miliony lidí, o některé ale takto může hra přijít. Případně je oznámený konec podpory Pokémon GO pro starší mobily donutí pořídit si novější stroj.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 31, 2020