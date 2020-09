Air Bank ruší ve své mobilní aplikaci jednu z platebních metod

Česká banka Air Bank ukončí 3. listopadu jednu z platebních metod, kterou poskytuje její mobilní aplikace My Air. Služba, která byla spárována mezi aplikací a účty této banky, ustoupí modernějšímu řešení. Tím je platforma Google Pay, kterou Air Bank zavedla během loňského roku. Téměř okamžitě na ni “přesedlala” většina klientů a těší se velké oblibě. Tak velké, že banka nadále nemá potřebu starší službu provozovat a přichází konec plateb přes My Air. Což je něco, s čím se od počátku počítalo.

“Když jsme loni spustili Google Pay, rovnou jsme vám říkali, že se s dosavadním placením přes My Air jednoho dne rozloučíme. Ten den se teď pomalu, ale jistě blíží,” píše společnost na svém webu. Starší metoda už je údajně využívána jen u 1,5 % mobilních transakcí. Mezi výhody Google Pay patří třeba snazší placení částek přesahující 500 Kč nebo ukládání více karet. Pokud jste byli doposud zvyklí starší proces využívat a konec plateb v My Air by vás měl 3. listopadu zaskočit, určitě mrkněte na oficiální návod, jak přejít na Google Pay.

Jakou máte banku a jaké poskytuje metody online placení?

Zdroj: Air Bank