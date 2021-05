Twitter aplikace se konečně zbaví jednoho otravného omezení

Uživatelé aplikace Twitter se mohou těšit na jednu poměrně významnou designovou změnu. Autoři mobilní verze této sociální sítě se konečně rozhodli neořezávat přiložené obrázky. Ty se doposud zobrazovaly v širokoúhlém formátu 16:9, aby tolik nerušily a nezabíraly příliš mnoho místa při procházení obsahu. Fotky a grafiky, které byly větší, byly na tento formát ořezány. Z pohledu rychlosti prohlížení šlo jistě o dobrou praxi, když se chtěl ale uživatel věnovat fotkám či grafům bez nutnosti rozkliknutí, bylo omezení dost otravné. Konec ořezávání obrázků v Twitter aplikaci tedy jistě přivítá hodně lidí.

no bird too tall, no crop too short

introducing bigger and better images on iOS and Android, now available to everyone pic.twitter.com/2buHfhfRAx

— Twitter (@Twitter) May 5, 2021