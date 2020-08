Sony se prý hodlá příští rok vrátit k výrobě kompaktních telefonů

Japonská společnost Sony na tom není v současné době na poli mobilních telefonů úplně dobře. Rozhodnutí, které prý ale nedávno učinila, by ale mohlo lepší prodejnosti výrazně pomoci. Podle spekulací se firma chystá znovu zavést výrobu tří různých velikostí vlajkových telefonů – standardní střední, větší Premium a menší Compact. Ostatním výrobcům podobná strategie v posledních měsících a letech vychází a Sony vlastně nemá skoro co ztratit, tak to nejspíš zkusí. První kompaktní telefony Sony by se měly vrátit v roce 2021.

Původní informace pochází z internetových diskuzí, což samo o sobě samozřejmě není úplně relevantní zdroj. Zmiňuje ji ale i web androidnext.info, který se ve spekulacích kolem Sony telefonů historicky moc nepletl. Zatím to tedy bereme jako příznivý příslib do budoucna. Fanoušci značky by jistě byli rádi, kdyby Sony kompaktní telefony v roce 2021 skutečně znovu ukázalo. Letos se prý nic takového neplánuje, takže by si firma dobře “připravila půdu” před takovým oznámením.

Měli jste nějaký “kompakt” od Sony?

Zdroj: GSMArena