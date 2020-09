Kolik bude stát Pixel 4a 5G a Pixel 5? Zřejmě méně, než kdokoliv čekal

To, že Google připravuje na letošní rok ještě dva telefony není žádným tajemstvím. Dnes se objevují také na FCC, což značí jejich brzký příchod na trh. Uvádí to web 9to5Google. Kolik ale bude Pixel 4a 5G a Pixel 5 stát? Na to odpověděl renomovaný leaker.

Zároveň říká, že k představení obou modelů dojde již 30. září a první zákazníci se na něj mohou těšit 16. října. Oficiální příspěvek na francouzském blogu Googlu odhalil, že předobjednávky začnou 6. října, ovšem následně tuto informaci smazal. Pojďme tedy k cenám.

Exclusive for @TechnikNewsNET: Here are all the Prices and Colors (for Germany) for the new Pixel 5G Devices (Pixel 5 and 4a 5G)

Pixel 5 (Green, Black) : €629 (with 16% VAT)

Pixel 4a 5G(Black, White) €499

Link https://t.co/QNSoECq7ty

Thanks @maxim8980 (go follow him)#Pixel5 pic.twitter.com/2HbjTbNV1K

— Nils Ahrensmeier @IFA20 (@NilsAhrDE) September 1, 2020