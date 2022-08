Natural Wind je nová Xiaomi klimatizace s cenou za design

Společnost Xiaomi oficiálně uvedla na domácí čínský trh novou chytrou klimatizaci MIJIA Natural Wind Air-Conditioner 1.5HP. Novinka s širokoúhlým trojsměrným deflektorem, který je schopný tlačit vzduchu v rozptylu od nuly do 180 stupňů, se může mimo jiné pochlubit také oceněním Red Dot Design Award 2022 za praktické zpracování.

Díky technologii optimalizace klimatizačního systému, která je založena na vysoce účinném systému vzduchovodů s nízkou hlučností a velmi rychlém kompresoru, údajně zvládne nová MIJIA Natural Wind ochladit místnost za pouhých 30 sekund a ohřát ji za 60 sekund. Technologie proti náhlému odmrazování umožňuje, aby zařízení neabsorbovalo teplo z místnosti a zároveň ji ochlazovalo.

Nová klimatizace prý dokáže ročně ušetřit až 205 kWh elektrické energie. Co se týká chytré komunikace, zařízení lze ovládat prostřednictvím asistenta XiaoAi s hlasovými příkazy nebo prostřednictvím aplikace MIJIA (Mi Home). Novinka podporuje také pohodlné aktualizace OTA (Over The Air). Klimatizace Xiaomi MIJIA Natural Wind 1,5HP je na čínském trhu k dispozici za zaváděcí cenu 2 799 juanů (přibližně 10 tisíc Kč) a později by měla stát 2 999 juanů (asi 10 800 Kč).

Jak zatím zvládáte letošní horké léto?

Zdroj: aroged