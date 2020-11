Xiaomi potvrdilo klíčové specifikace Poco M3. Co na ně říkáte?

O chystaném Poco M3 jsme vás informovali několik dnů zpět, ovšem Xiaomi dnes potvrdilo klíčové specifikace telefonu. Díky designu také víme, že nepůjde pouze o přebrandovaný telefon značky Xiaomi, jak tomu v minulosti u některých modelů bylo.

Přední stranu telefonu bude porkývat 6,53″ displej, ovšem zatím nevíme, zda se bude jednat o LCD či OLED panel. Sami bychom se ale přiklonili spíše k první volbě, vzhledem ke kategorii, kam bude telefon spadat. V něm uvidíme také kapkovitý výřez, ve kterém se bude nacházet selfie kamerka. O výkon se postará čipset Snapdragon 662. Poco M3 je vůbec prvním telefonem stáje Xiaomi, který tímto čipsetem bude disponovat.

Everything you expected but MORE! POCO M3 is here!#POCOM3 Is #MoreThanYouExpect pic.twitter.com/bioDpmb6wi

— POCO (@POCOGlobal) November 22, 2020